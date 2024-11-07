دليل شامل لتنسيق البوت مع اللوك بتاعك

لو بتحبي لبس البوت في الخريف والشتا سواء الانكل بوت او البوت الطويل ، النهاردة هنشارك معاكم دليل شامل لطريقة تنسيق البوت بموديلاتة المختلفة مع اللوك بتاعك.

انواع البوت:

اول حاجة قبل ما نعرف ازاي تنسقيه هنعرف مع بعض انواع البوت المختلفة.

- الانكل بوت ، والبوت القصير:

النوع ده تقريبا هو الاكتر شيوعا للبسه بشكل يومي ، وعادة بيكون سهل تنسيقه مع ملابس كتير.

وفي فرق بين الانكل بوت والبوت القصير ، البوت القصير بينتهي عند الكاحل مباشرة ، اما الانكل بوت بيكون فوق الكاحل بمقدار بوصة لحد اربع بوصات ، ولو اطول من كده هيكون بوت طويل لنص الساق ، والبوت الانكل, بوت منتصف الساق, الركبة او فوق الركبة تعتبر هي الانواع الرئيسية من البوت.

- الانكل بوت الكلاسيك:

هتلاقيه مصنوع من الجلد العادي او الجلد المدبوغ ، سواء باللون الاسود او البني ، وبيتميز بمقدمة مدببة ، وكعبه بيكون سميك وده معناه انك تقدري تلبسيه وتمشي بيه كتير من غير ما يتعبك.

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- الانكل بوت العصري:

الانكل بوت العصري هتلاقي منه الوان مختلفة, والستايل المطبوع, اللامع, اللي فيه سوستة او حتى ترتر ، والستايل ده بيضيف اناقة للوك بتاعك.

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- البوت القصير الكلاسيكي:

زي ما قولنا ستايل البوت القصير بينتهي عند الكاحل على طول ، وبالتالي تقدري تنسقيه مع بنطلون جينز سكيني, او مع فستان طويل واسع, تقدري كمان تنسقيه مع بنطلون كلاسيك وشيميز للشغل.

هتلاقي متوفر منه الجلد او الشمواه باللونين الاسود والبني ودي تعتبر افضل الاختيارات من الستايل ده ، هتستفادي منه مع حاجات كتير في دولابك وتقدري تلبسيه طول السنة ، وهنلاقي منه الكعب العالي والكعب المنخفض.

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- بوت لحد نص الساق:

النوع ده بينتهي تقريبا عند الجزء الاكتر سمك في الرجل ، والستايل ده لو ماتنسقش بشكل صح هيبينك قصيرة ومليانة عن العادي وهيظهر رجليكي بشكل اضخم.

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- بوت لحد الركبة:

البوت اللي ارتفاعه لحد الركبة تقدري تنسقيه مع بنطلون جينز سكيني او جيبة هيضيف لك مظهر انيق وجذاب جدا ، وهنلاقي منه المصنوع من الجلد العادي او الجلد المدبوغ باللونين الاسود والبني.

وبالنسبة للكعب هتلاقي فيه اختيارات كتير ، في منه الكعب العالي, والمنخفض, والبوصتين والتلات بوصات.

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- بوت طويل فوق الركبة:

البوت اللي فوق الركبة بيكون اطول من البوت اللي لحد الركبة بارتفاع بسيط ، اللي لحد الركبة بيكون تقريبا ارتفاعه بين 20 – 25 بوصة ، واللي فوق الركبة بيكون ارتفاعه اكتر من 25 بوصة بيوصل لحد الفخد تقريبا.

والنوع ده هيكون الاختيار الافضل منه هو اللون الاسود بس ، والبني مش موجود هنا ، الاسود بيكون انيق وشيك في الستايل ده اكتر من اي لون تاني ، لانه بيغطي رجلك بالكامل فاللون الاسود هيكون الافضل عشان رجليكي تبان طويلة ونحيفة ، ودوري على جلد اسود او شمواه غير لامع ، ولو هتختاري بني مكن تنسقيه مع جيبة قصيرة.

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طرق تنسيق البوت مع اللبس:

- البوت القصير والانكل بوت مع الجينز:

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- البوت الطويل لنص الساق والانكل بوت مع الفساتين:

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- البوت الطويل لحد الركبة:

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- البوت الطويل فوق الركبة: