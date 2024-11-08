نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سموحة والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مواجهة قوية أمام نظيره سموحة، مساء اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد سموحة، مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وستنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد سموحة، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري المصري

وتعد شبكة قنوات أون تايم سبورتس، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة الزمالك ضد سموحة عبر قناة ON Time sports 1HD.