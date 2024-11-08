نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد نواه في دوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، نظيره فريق نوح الأرميني، بثمانية نظيفة في إطار منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم.

أهداف مباراة تشيلسي ضد نواه في دوري المؤتمر الأوروبي

افتتح التسجيل في الدقيقة 12 من الشوط الأول، اللاعب توسين أدرابيويو نجم فريق تشيلسي بعد أسيست من إنزو فيرنانديز.

ثم أضاف مارك جويو لاعب فريق تشيلسي الهدف الثاني لصالح البلوز في الدقيقة 13 من الشوط الأول.

وتمكن أكسيل ديساسي من تسجيل الهدف الثالث لصالح فريق تشيلسي، في الدقيقة 18 بأسيست من فيرنانديز.

وأحرز جواو فيليكس مهاجم فريق تشيلسي، الهدف الرابع في الدقيقة 21 بعد تمريرة من إنزو فيرنانديز.

ثم نجح مودريك في تسجيل الهدف الخامس لصالح فريق تشيلسي في مرمى نواه، عند الدقيقة 39.

وسجل جواو فيليكس الهدف الثاني له والسادس لصالح تشيلسي، في الدقيقة 41 بعد أسيست من ديساسي.

ومع أحداث الشوط الثاني، أحرز كريستوفر نكونكو مهاجم فريق تشيلسي، الهدف السابع في الدقيقة 69.

وأضاف نكونكو الهدف الثاني له والثامن لصالح فريق تشيلسي، في الدقيقة 76 عن طريق ركلة جزاء.