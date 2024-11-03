انت الأن تتابع خبر قصص 4 رجال فى حياة الفنانة مريم فخر الدين .ولم تشعربالحب والامان..ذكرى رحيل حسناء الشاشة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تزوجت الفنانة الراحلة مريم فخر الدين بـ 4 رجال طوال حياتها، لم يمنحها أحدهم الحب او الأمان، وظلت هكذا تعرف الحب فقط من خلال أعمالها الفنية التى حلمت لو أن أحداها تحول إلى حقيقة.

مريم فخر الدين والزوج الاول

بعد عام واحد من دخولها الوسط الفنى، كانت لا تزال مريم وجه جديد تزوجت الممثل والمخرج "محمود ذو الفقار" بعد محادثة قصيرة مع والدها، كانت تبلغ في ذلك الوقت 17 عام، وكان هو فى الثامنة والثلاثين من عمره، فى حوار صحفي مع مجلة الموعد قالت إنه خطبها أثناء مقابلته لوالدها للاتفاق على أجرها عن فيلم جديد.

وتابعت: "كان نفسى ألبس فستان وأعمل فرح، لكن محمود ذوالفقار قال إزاى أعمل عريس وأقعد فى الكوشة مع عيلة زى دى، ومعملتش فرح لكن رحت وقضيت شهر العسل فى بيروت وأنا بصراحة مكنتش بحبه لأن أخلاقه كانت وحشة وحامية، وكان لسانه طويل، وكل حاجة يشخط فيها ويزعق ويشتم ويضرب كمان، وعندما تزوجته قدمت معه فيلم الشك القاتل دون مقابل لأننى زوجته".

طوال 8 سنوات من الزواج عانت "مريم" من الغيرة الجنونية لزوجها، فضلا عن بخله وسيطرته عليها، على الرغم أنها كانت تجنى آلاف الجنيهات من عملها، إلا أنه كان يعطيها فقط مصروف يومي 25 قرش، ووصفت علاقتها به بالأسوأ بسبب القسوة والضرب كانت تقول: "كنت بخاف منه وأتفادى الوقوع فى أى مشكلة ممكن تسبب خناقة بينى وبينه".

وعندما عرف بعض المقربين مشكلتها نصحوها بالمطالبة بزيادة أجرها عن الأفلام، والاشتراط على المتعاقدين معها ألا يكتبوا الأجر الحقيقى فى العقد، وهى الحيلة التى نجحت وجعلتها تجمع ثروة بلغت 40 ألف جنيه بعد سنوات، مكنتها من الاستقلال بنفسها وابنتها ايمان فى شقة أثناء سفره وقررت من الانفصال عنه، بعد 8 سنوات.

مريم فخر الدين وزوجها الثانى الطويل

بعد ثلاثة اشهر من انفصالها عن ذو الفقار، تزوجت من الطبيب محمد الطويل الذى تعرفت عليه بالصدفة أثناء تلقيها العلاج بمستشفى المواساة بالإسكندرية، واتفق الاثنان على الزواج بشرط أن تعتزل "مريم" الفن وهى فى قمة مجدها، وكانت زيجتها من "ذو الفقار" القاسية جعلتها تميل لهذه الزيجة من خارج الوسط فاستجابت وانتقلت للحياة معه فى السويد حيث كان يتلقى منحة تعليمية.

وللمرة الثانية يتم استغلالها ماديا، فقد سددت له من مالها الخاص مصاريف السفر التى بلغ 3 آلاف جنيه، وهو مبلغ كبير وقتها، وعاشت معه حياة قاسية بسبب قلة المال وعجزهما عن تدبير نفقات طفلهما، ورغم رضاها بهذه الحياة القاسية إلا أنه بدأ يسىء معاملتها حتى دفعها إلى طلب الطلاق بعد 4 سنوات، لتخرج بجرح أخر مع طفل يدعى "أحمد".

مريم فخر الدين وفهد بلان