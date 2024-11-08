العالم اليوم - مقتل 27 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على جباليا بغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:21 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 27 فلسطينيا وإصابة آخرين، مساء الخميس، في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وطال القصف الإسرائيلي المنزل الواقع قرب مدارس أبو حسين في مخيم جباليا.

ووفقما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن عددا من القتلى والجرحى لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، وتحاول طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشالهم.

وفي بيت لاهيا شمال غزة، قتلت فلسطينية وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على شارع المنشية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قتل 12 فلسطينيا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما قتل أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف مدرسة الرمال في شارع النصر غرب المدينة.

وأصدرت القوات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة للفلسطينيين في أحياء شمال الشاطئ والنصر وعبد الرحمن ومدينة العودة والكرامة في غزة.

وفي وسط القطاع، قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي لمنطقة النويري غرب مخيم النصيرات.

وأعلنت مصادر طبية وصول قتيلين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وفي جنوب القطاع، قتل 7 فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، جراء قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في رفح.

وذكرت مصادر طبية أن 56 فلسطينيا على الأقل قتلوا في قطاع غزة منذ فجر الخميس، 44 منهم في شمال القطاع.

وتقول السلطات الصحية في القطاع إن ما يربو على 43469 فلسطينيا لقوا حتفهم منذ اندلاع حرب غزة.

واشتعل فتيل الحرب عندما هاجم مسلحون بقيادة حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر حسب إحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة في غزة.