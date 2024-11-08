العالم اليوم - النفط يهبط مع هدوء "رافائيل" لكنه يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

انتم الان تتابعون خبر النفط يهبط مع هدوء "رافائيل" لكنه يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:31 صباحاً - تراجعت أسعار النفط قليلا في تعاملات الجمعة المبكرة، مع انحسار خطر تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة بينما تواصل السوق تقييم مدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب على الإمدادات.

تحرك الأسواق

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 75.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 0209 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 72.01 دولار، بحسب بيانات رويترز.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو واحد بالمئة أمس الخميس.

وعلى مدار الأسبوع، من المتوقع أن يرتفع برنت 3.1 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 4.1 بالمئة.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن الإعصار رافائيل من المتوقع أن يتحرك ببطء غربا فوق خليج المكسيك بعيدا عن الحقول الأمريكية وأن يضعف من الجمعة وحتى مطلع الأسبوع. وكان قد تسبب في توقف إنتاج 391214 برميلا يوميا من النفط الخام في الولايات المتحدة.

وشهدت الأسعار عملية تصحيح اليوم بعد أن اكتسبت الدعم أمس على خلفية توقعات بأن إدارة ترامب المقبلة قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من العرض، على الرغم من أن الدولار القوي وانخفاض واردات الخام في الصين يحدان من المكاسب.

ويجعل الدولار القوي النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويميل إلى الضغط على الأسعار.

كما تعرضت الأسعار لضغوط نزولية من البيانات التي أظهرت أن واردات الخام في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، هوت تسعة بالمئة في أكتوبر، وهو الشهر السادس على التوالي الذي يظهر انخفاضا على أساس سنوي، فضلا عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية.