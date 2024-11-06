انت الأن تتابع خبر حتى لوكان عندك 70 سنة.. استخدم خليط القرنفل وزيت الزيتون بهذه المنطقة على جسدك وشاهد النتائج (طريقة الإستخدام ) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث العديد من السيدات عن طرق فعّالة لتطويل الشعر وتكثيفه، بالإضافة إلى الحفاظ على نضارة البشرة، ومن أبرز المكونات التي يمكن استخدامها لتحقيق هذه الأهداف هما القرنفل وزيت الزيتون، يعتبر القرنفل أحد المكونات المفيدة جداً للشعر والبشرة، ويُمكن تحضيره منزلياً مع زيت الزيتون، الذي يعد من المرطبات الفعالة سواء لصحة الشعر أو البشرة، وسنستعرض كيفية تحضير واستخدام هذه المكونات بطرق بسيطة، مع تسليط الضوء على فوائدها عند استخدامها معاً، تحضير زيت الزيتون مع القرنفلتوجد عدة طرق لتحضير خليط زيت الزيتون والقرنفل،

إليك الطريقة الأساسية:

المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

عيدان من القرنفل.

زيت جوز الهند (اختياري).

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير:

ابدأ بإحضار وعاء متوسط الحجم وضع فيه ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، قم بطحن عيدان القرنفل جيداً ثم أضفها إلى زيت الزيتون، أضف ملعقة صغيرة من النشا وامزج المكونات جيداً، ضع الخليط على الشعر، بدءاً من الفروة وحتى الأطراف، اترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة ثم اشطفه جيداً، وللحصول على نتائج مبهرة، استخدم هذه الوصفة بانتظام لمدة شهر، يمكن أيضاً استخدام هذه الوصفة على البشرة والجسم، وتحضير زيت الزيتون والقرنفل كمشروب يمكن أيضاً الاستفادة من زيت الزيتون والقرنفل في تحضير مشروب له فوائد صحية عديدة.

إليك طريقة مشروب زيت الزيتون والقرنفل:

المكونات:

زيت زيتون.

عيدان من القرنفل.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

طريقة التحضير:

انقع عيدان القرنفل في الماء لمدة نصف ساعة،اغلي عيدان القرنفل في الماء ثم أضف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من الزنجبيل،تناول هذا المشروب قبل النوم للحصول على نتائج رائعة مع الاستمرار.

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