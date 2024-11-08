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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث رضا شحاتة نجم النادي الأهلي السابق، عن فوز الأهلي ضد زد بنتيجة هدف مقابل لاشيء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

رضا شحاتة: زد لا يستحق رجلة جزاء أمام الأهلي

وقال رضا شحاتة عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "كولر قرر أن تصبح الكرة مع الأهلي اليوم ومنع زد من الاستحواذ، لكن كان على الأهلي أن يبحث عن الهدف الثاني أمام زد".

وأضاف نجم الأهلي السابق:" الفرق التي تحتوي على العديد من اللاعبين أصحاب المهارات تفتقد للعامل البدني وعلى سبيل المثال هو سبب تراجع مستوى سيراميكا كليوباترا".

واختتم حديثه قائلًا: "طاهر محمد طاهر متألق بشكل كبير في القدرات الأخيرة، والهدف أمام زد ليس صدفة بل لعبة متفق عليها".