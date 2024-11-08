نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يكتسح نواه بثمانية نظيفة في دوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق نوح الأرميني، بثمانية نظيفة في إطار منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم.

وانطلقت أحداث مباراة تشيلسي ضد نواه؛ مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة تشيلسي ضد نواه في دوري المؤتمر الأوروبي

بدأت أحداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد نواه، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي البلوز لتسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة 12 من الشوط الأول، سجل اللاعب توسين أدرابيويو نجم فريق تشيلسي بعد أسيست من إنزو فيرنانديز.

ثم أضاف مارك جويو لاعب فريق تشيلسي الهدف الثاني لصالح البلوز في الدقيقة 13 من الشوط الأول.

وتمكن أكسيل ديساسي من تسجيل الهدف الثالث لصالح فريق تشيلسي، في الدقيقة 18 بأسيست من فيرنانديز.

وأحرز جواو فيليكس مهاجم فريق تشيلسي، الهدف الرابع في الدقيقة 21 بعد تمريرة من إنزو فيرنانديز.

ثم نجح مودريك في تسجيل الهدف الخامس لصالح فريق تشيلسي في مرمى نواه، عند الدقيقة 39.

وسجل جواو فيليكس الهدف الثاني له والسادس لصالح تشيلسي، في الدقيقة 41 بعد أسيست من ديساسي.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد نواه، بتقدم البلوز بسداسية نظيفة.

ومع أحداث الشوط الثاني، أحرز كريستوفر نكونكو مهاجم فريق تشيلسي، الهدف السابع في الدقيقة 69.

وأضاف نكونكو الهدف الثاني له والثامن لصالح فريق تشيلسي، في الدقيقة 76 عن طريق ركلة جزاء.