نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024: أجواء مستقرة مع انخفاض درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، 27 نوفمبر 2024، بيانًا حول حالة الطقس المتوقعة في مختلف أنحاء البلاد.

وفقًا للتوقعات، يشهد اليوم طقسًا مستقرًا على معظم المناطق، مع انخفاض في درجات الحرارة على عدة محافظات، كما تراجعت فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية.

حالة الطقس اليوم

يُتوقع أن يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس معتدلًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما في ساعات الليل، فسيشمل الطقس جميع الأنحاء ليلًا ببرودة ملحوظة.

تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم إلى 20 درجة مئوية، بينما ستنخفض درجة الحرارة الصغرى إلى 15 درجة مئوية.

الأمطار والرياح

حذرت الأرصاد من تكوّن شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة بالقرب من المسطحات المائية.

كما من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى معتدلة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط الرياح أحيانًا على الساحل الشمالي، جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

حالة البحرين

البحر المتوسط : حالة البحر معتدلة، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، مع رياح سطحية شمالية إلى شمالية غربية.

: حالة البحر معتدلة، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، مع رياح سطحية شمالية إلى شمالية غربية. البحر الأحمر: حالة البحر معتدلة، بارتفاع أمواج يتراوح بين مترين و2.25 متر، مع رياح سطحية شمالية غربية.

التوقعات لشهر ديسمبر

أوضحت خرائط الطقس أن البلاد ستتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي في الربع الأول من ديسمبر، مع بداية فصل الشتاء. ومن المتوقع أن تعود الأمطار بغزارة على العديد من المناطق، مع انخفاض درجات الحرارة التي قد تصل إلى الصفر مئوية على جبال سانت كاترين وبعض المناطق الصحراوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: