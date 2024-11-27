العالم اليوم - سريلانكا تبدأ تطبيق سعر فائدة قياسي جديد لدعم نمو الاقتصاد

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:27 صباحاً - أعلن البنك المركزي السريلانكي، الأربعاء، بدء تطبيق سعر فائدة قياسي موحد جديد يبلغ 8 بالمئة لدعم تعافي اقتصاد سريلانكا من أسوا أزمة يمر بها منذ عقود.

وأشار البنك المركزي في بيان إلى أن الفائدة القياسية الجديدة تعني خفض سعر الفائدة الرئيسية بنحو 50 نقطة أساس، مضيفا أن قرار تيسير السياسة النقدية يستهدف "ضمان استمرار حركة معدل التضخم نحو المستوى المستهدف وهو 5 بالمئة مع دعم الاقتصاد للنمو بكامل طاقته".

وقال نادالا ويراسينج محافظ البنك المركزي السريلانكي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، الأربعاء، إن البلاد لديها سياسة نقدية متوازنة بصورة كافية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن البنك المركزي لا يرى أي مخاطر تهدد الوصول إلى معدل التضخم المستهدف.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن سريلانكا فشلت في الوصول إلى معدل التضخم المستهدف منذ مارس الماضي، في حين تسجل انكماشا في الأسعار منذ سبتمبر الماضي.

وقال البنك المركزي في سريلانكا أمس إنه سيستخدم سعر فائدة الليلة الواحدة كأداة أساسية "للإشارة إلى موقف سياسته النقدية وتفعيله". وسيحل سعر الفائدة القياسي الجديد محل نظام من مقياسين خفض بموجبه البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس منذ دورة تخفيف السياسة النقدية التي بدأت في أبريل 2023.