نشكركم على متابعتكم خبر أنجح طريقة لصنع مربى القرع.. شهية في الشتاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - مقدمة عن مربى القرع وفوائدها الصحية
يعتبر مربى القرع من الحلويات الشتوية اللذيذة والمغذية التي تفضلها العديد من الأسر. يتميز القرع بمحتواه الغني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مثل فيتامين A و C والمغنيسيوم والبوتاسيوم. تناول مربى القرع يمكن أن يساهم في تعزيز جهاز المناعة وتحسين صحة العيون والبشرة.
المكونات الأساسية لتحضير مربى القرع
لتحضير مربى القرع بنجاح، سوف تحتاج إلى المكونات التالية:
- 2 كيلوغرام من القرع المقشر والمقطع إلى مكعبات صغيرة
- 1.5 كيلوغرام من السكر
- عصير ليمونة واحدة
- ½ ملعقة صغيرة من القرفة (اختياري)
- ½ ملعقة صغيرة من الفانيليا (اختياري)
خطوات تحضير مربى القرع
اتبع هذه الخطوات البسيطة لتحضير مربى القرع اللذيذ:
- في وعاء كبير، ضع مكعبات القرع والسكر. امزجهما جيداً واتركهما لمدة 8 ساعات أو طوال الليل. ستلاحظ أن القرع سوف يطلق سوائله.
- ضع الوعاء على نار متوسطة وابدأ في التسخين مع التحريك المستمر حتى يذوب السكر تماماً.
- أضف عصير الليمون واستمر في الطهي مع التحريك دوريًا لتجنب الالتصاق في القاع.
- عندما يصبح المزيج كثيفاً ويشبه المربى، قد يحتاج بين 1 – 2 ساعة على نار هادئة، أضف القرفة والفانيليا حسب الرغبة.
- اختبر المربى بوضع قطرة منه على صحن بارد؛ إذا تجمدت القطرة، فإن المربى جاهز. إن لم يتجمد، تابع الطهي لبضع دقائق إضافية.
- انقل المربى إلى برطمانات معقمة واتركها لتبرد تماماً قبل إحكام إغلاقها.
نصائح لتقديم واستمتاع بمربى القرع
إليك بعض الطرق للاستمتاع بمربى القرع:
- قدمه مع الخبز المحمص والزبدة في وجبة الإفطار لبدء اليوم بطريقة شهية.
- استخدمه كحشوة لساندويتشات الكريب أو البان كيك.
- يمكن إضافته إلى الحلويات مثل الكيك لتعزيز النكهة.
استمتع بهذا الشتاء بتحضير مربى القرع مع العائلة والأصدقاء، ولا تنسى أن تشاركهم وصفة النجاح اللذيذة.