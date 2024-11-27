أنجح طريقة لصنع مربى القرع.. شهية في الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - مقدمة عن مربى القرع وفوائدها الصحية

يعتبر مربى القرع من الحلويات الشتوية اللذيذة والمغذية التي تفضلها العديد من الأسر. يتميز القرع بمحتواه الغني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مثل فيتامين A و C والمغنيسيوم والبوتاسيوم. تناول مربى القرع يمكن أن يساهم في تعزيز جهاز المناعة وتحسين صحة العيون والبشرة.

المكونات الأساسية لتحضير مربى القرع

لتحضير مربى القرع بنجاح، سوف تحتاج إلى المكونات التالية:

2 كيلوغرام من القرع المقشر والمقطع إلى مكعبات صغيرة

1.5 كيلوغرام من السكر

عصير ليمونة واحدة

½ ملعقة صغيرة من القرفة (اختياري)

½ ملعقة صغيرة من الفانيليا (اختياري)

خطوات تحضير مربى القرع

اتبع هذه الخطوات البسيطة لتحضير مربى القرع اللذيذ:

في وعاء كبير، ضع مكعبات القرع والسكر. امزجهما جيداً واتركهما لمدة 8 ساعات أو طوال الليل. ستلاحظ أن القرع سوف يطلق سوائله. ضع الوعاء على نار متوسطة وابدأ في التسخين مع التحريك المستمر حتى يذوب السكر تماماً. أضف عصير الليمون واستمر في الطهي مع التحريك دوريًا لتجنب الالتصاق في القاع. عندما يصبح المزيج كثيفاً ويشبه المربى، قد يحتاج بين 1 – 2 ساعة على نار هادئة، أضف القرفة والفانيليا حسب الرغبة. اختبر المربى بوضع قطرة منه على صحن بارد؛ إذا تجمدت القطرة، فإن المربى جاهز. إن لم يتجمد، تابع الطهي لبضع دقائق إضافية. انقل المربى إلى برطمانات معقمة واتركها لتبرد تماماً قبل إحكام إغلاقها.

نصائح لتقديم واستمتاع بمربى القرع

إليك بعض الطرق للاستمتاع بمربى القرع:

قدمه مع الخبز المحمص والزبدة في وجبة الإفطار لبدء اليوم بطريقة شهية.

استخدمه كحشوة لساندويتشات الكريب أو البان كيك.

يمكن إضافته إلى الحلويات مثل الكيك لتعزيز النكهة.

استمتع بهذا الشتاء بتحضير مربى القرع مع العائلة والأصدقاء، ولا تنسى أن تشاركهم وصفة النجاح اللذيذة.