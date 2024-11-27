“المعطف” بين الظلم والانتقام في أيام قرطاج المسرحية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:02 مساءً - شهد المسرح البلدي مساء اليوم عرض مسرحية “المعطف” للمخرج عارف أتالاي، ضمن العروض العالمية المقدمة في الدورة الحالية لأيام قرطاج المسرحية.

تروي المسرحية حكاية موظف بسيط يصبح معطفه الجديد لعنة تعيده من الموت، ليظهر كظل شبح يلاحق الظلم ويسعى للانتقام. وتطرح المسرحية، بأسلوب درامي مشوق، قضايا العدالة والإنصاف في عالم يملؤه الظلم.

“المعطف”، استطاعت أن تأسر الجمهور بأداء متميز وإخراج فني مبتكر يعكس براعة المخرج عارف أتالاي في تجسيد هذه القصة المأخوذة عن أدب عالمي بلمسة معاصرة.

العرض يأتي ضمن البرنامج العالمي لأيام قرطاج المسرحية، حيث يجمع بين الإثارة البصرية والطرح العميق، ليترك أثراً خاصاً في نفوس الحضور.