الاتحاد الآسيوي يصدر بياناً هاماً بشأن مباراة الهلال والسد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق شامل حول قرارات حكم لقاء الهلال السعودي والسد القطري..

وأقيمت المباراة بين الطرفين، أمس الثلاثاء، وانتهت بنتيجة التعادل بهدف لمثله، ضمن الجولة الخامسة من دوري النخبة الآسيوي، وشهد اللقاء الكثير من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

وأكد الاتحاد الآسيوي في بيانه، أن الاتحاد سيقوم بمراجعة مفصلة لقرارت التحكيم وأداء الكوري الجنوبي جونج هيوك كيم حكم الساحة وكذلك معاونيه في تقنية الفيديو.

وأضاف: “سيتم معالجة أي أخطاء محتملة أو حالات مثيرة للجدل بما يتماشى مع اللوائح والبروتوكولات لتقييم الحكام وتحسين الأداء التي وضعتها لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي”.

وكان جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، انتقد سوء أداء حكم اللقاء، قائلاً: “هناك مبالغ طائلة تُدفع على كرة القدم الآسيوية، لكن التحكيم لا يزال سيئاً، وأعتقد أن حكم المباراة لم يكن على قدر المسؤولية”.