احذر الحريق! أخطاء شائعة في استخدام الدفايات الكهربائية وكيفية تجنبها”

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - مقدمة حول أهم الأخطاء عند استخدام الدفايات الكهربائية

تُعد الدفايات الكهربائية من الأجهزة المهمة في أيام الشتاء الباردة لتوفير الدفء والراحة في المنازل. ومع ذلك، فإن استخدامها غير السليم يمكن أن يشكل خطرًا حقيقيًا على السلامة العامة، مسببًا حوادث حريق قد تكون مدمرة. في هذه المدونة، سنتناول بعض الأخطاء الشائعة في استخدام الدفايات الكهربائية وكيفية تجنبها للحفاظ على أمان أسرتك وبيتك.

الأخطاء الشائعة في استخدام الدفايات الكهربائية

وضع الدفايات بالقرب من المواد القابلة للاشتعال

من أكثر الأخطاء شيوعًا هو وضع الدفايات بالقرب من الأقمشة، والأثاث، والستائر، وغيرها من المواد القابلة للاشتعال. ينبغي دائمًا الحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن متر حول الدفاية لتجنيبها ملامسة أي مواد قد تسبب الحريق.

استخدام مقابس كهربائية مكدسة

الاعتماد على مقابس كهربائية تتجاوز طاقتها التحملية بتوصيل عدة أجهزة في نفس الوقت قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأسلاك، مما يزيد من خطر الحريق. يُفضل استخدام مقبس خاص فقط للدفاية وعدم فصل فيشة الدفاية عند عدم استخدامها.

تشغيل الدفايات أثناء النوم أو عند مغادرة المكان

ترك الدفايات الكهربائية تعمل دون مراقبة أو أثناء سكون أفراد الأسرة للنوم قد يؤدي إلى حوادث مأساوية في حال حدوث أي عطل. يجب دائمًا إطفاء الدفاية عند مغادرة الغرفة أو عند الخلود للنوم.

كيفية تجنب الأخطاء الشائعة في استخدام الدفايات الكهربائية

اتبع تعليمات المصنع بعناية لضمان الاستخدام الآمن للدفاية.

تأكد من أن الدفاية في مكان مفتوح وبعيد عن المواد القابلة للاشتعال.

تجنب استخدام مقابس التوصيل المتعددة لتوصيل الدفايات، واستخدم وصلة تحمل جهد عالي أو مقبس مخصص.

قم بإطفاء الدفاية عند مغادرة الغرفة أو عند النوم.

راجع بانتظام حالة الأسلاك والمقابس للتأكد من عدم وجود تلف أو عطل.

خاتمة

الدفع باتجاه السلامة في استخدام الأجهزة الكهربائية مثل الدفايات هو عامل حاسم في الحد من الحوادث المنزلية. باتباع الخطوات السليمة والتوجيهات الأمنية، يمكن للجميع الاستفادة من مزايا الدفاية الكهربائية دون تعريض أنفسهم وممتلكاتهم للخطر. تذكر دائمًا أن الوقاية خير من العلاج، فاحرص على الأمان في كل خطوة.