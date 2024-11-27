برشلونة يخطط لتدعيم دفاعه بصفقة مدريدية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:02 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي برشلونة يخطط لتدعيم مركز الظهير الأيمن، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن النادي الكتالوني يضع مدافع رايو فاليكانو، أندريه راتيو، ضمن قائمة المرشحين لتعزيز هذا المركز.

وأفادت الصحيفة، أن إدارة برشلونة حصلت على تقارير جيدة عن اللاعب الروماني الذي قدم أداء جيداً في بطولة اليورو الأخيرة، وكذلك خلال الموسم الحالي، مع النادي المدريدي.

وأشارت الصحيفة، أن برشلونة أجرى اتصالات بالفعل مع اللاعب من أجل معرفة موقفه من الانتقال إلى البارسا.

جدير بالذكر، أن راتيو لديه عقد مع رايو فاليكانو حتى يونيو/حزيران 2028، ويتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 25 مليون يورو.