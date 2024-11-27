“اللاجئان” بين الهزل واللغة في أيام قرطاج المسرحية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:02 مساءً - ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية، عُرضت مساء الثلاثاء مسرحية “اللاجئان” للأخوين محمد وأحمد ملص، وسط تفاعل كبير من الجمهور العربي.

المسرحية، التي تسلط الضوء على تجربة المنفى من الداخل، عالجت بأسلوب مبتكر قضايا المهاجرين، مستلهمة فكرتها من رواية “المهاجران” للكاتب البولندي سوافومير مروجيتش. وتمكنت المسرحية من مزج الهزل مع اللغة، لتقديم رؤية عميقة حول تحديات المنفى والصراعات التي يواجهها اللاجئون، سواء على المستوى الشخصي أو الثقافي.

وأشار أحمد ملص إلى أن “اللاجئان” لا تقتصر على عرض معاناة اللاجئين، بل تسعى إلى استعراض واقعهم بأسلوب فني يمزج بين الفكاهة والمرارة. وقال: “العرض يعكس صعوبات الاندماج والهوية في مجتمع جديد، إلى جانب الصراعات اليومية التي يعيشها المهاجرون”.

وأضاف أن المسرحية تهدف إلى إثارة تساؤلات حول معنى الوطن والمنفى، مع التركيز على إيجاد حلول تعيد للإنسان كرامته سواء في وطنه أو في مكان لجوئه.

“اللاجئان” قدمت تجربة فنية تجمع بين التأثير العاطفي والطرح الفلسفي، ما جعلها واحدة من أبرز العروض التي ناقشت قضايا إنسانية بلمسة إبداعية في أيام قرطاج المسرحية.