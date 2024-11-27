4 مجازر إسرائيلية خلال 24 ساعة فـي غزة .. ومياه البحر تداهم خيام النازحين

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى، وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر خلال ٢٤ ساعة ضد العائلات في قطاع غزَّة وصل منها للمشافي ٣٥ شهيدًا و٩٠ مُصابًا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٤٢١١ شهيدًا و١٠٤٥٦٧ مُصابًا منذ السابع من اكتوبر ٢٠٢٣م.

وداهمت مياه البحر خيام النازحين غرب خان يونس حيث يقيم آلاف الفلسطينيين على شاطئ البحر مباشرة.

وهرب الناس إلى الشارع بعد أن تبللت الأغطية والفراش نتيجة دخول المياه للخيام مع استمرار تساقط الأمطار.

وواصل جيش الاحتلال استهداف الطواقم الطبية بمشفى كمال عدوان، وألقت طائرات الكود كابتر عدة قنابل نحو المشفى للمرة الثامنة خلال ٢٤ ساعة.

وقصفت المدفعية محيط مبنى الجمعية الإسلامية القديم أول شارع الشيماء في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزَّة.

ونسف جيش الاحتلال مربعات سكنية جديدة شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزَّة، فيما واصلت مواقعه العسكرية على محور فيلادلفيا إطلاق النار على مواصي رفح.