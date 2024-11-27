انت الأن تتابع خبر «انسي كريمات التفتيح الغالية..!!» طريقة سحرية لتفتيح البشره بماسك القهوة والنشا واشراقه خيالية ونضارة طول الوقت.. اسحري جوزك بجمالك..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة لتحصلي على بشرة نضرة ومشرقة؟ إذا كنت تعانين من بشرة باهتة أو ترغبين في التخلص من التصبغات والشوائب، فلا داعي للقلق اليوم نقدم لك ماسك القهوة والنشا، وهو الحل السحري الطبيعي الذي سيمنحك بشرة نقية، خالية من الشوائب، ومشرقة في دقائق معدودة.

الفوائد الرائعة لماسك القهوة والنشا

تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يساعد على تفتيح البشرة وتحفيز تجديد خلايا الجلد كما أن القهوة تعمل على تقشير البشرة بلطف، مما يساعد في إزالة الخلايا الميتة والشوائب.

النشا معروف بخصائصه المهدئة للبشرة، كما يساعد في تفتيحها وتوحيد لونها كما يعزز من مرونة الجلد ويمنحه نعومة فائقة.

طريقة تحضير ماسك القهوة والنشا

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة (أفضل إذا كانت القهوة المطحونة ناعمة)

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري – لترطيب البشرة)

ملعقة صغيرة من الماء الدافئ (لتخفيف المكونات)

طريقة التحضير والاستخدام