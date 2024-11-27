انت الأن تتابع خبر «انسي كريمات التفتيح الغالية..!!» طريقة سحرية لتفتيح البشره بماسك القهوة والنشا واشراقه خيالية ونضارة طول الوقت.. اسحري جوزك بجمالك..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هل تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة لتحصلي على بشرة نضرة ومشرقة؟ إذا كنت تعانين من بشرة باهتة أو ترغبين في التخلص من التصبغات والشوائب، فلا داعي للقلق اليوم نقدم لك ماسك القهوة والنشا، وهو الحل السحري الطبيعي الذي سيمنحك بشرة نقية، خالية من الشوائب، ومشرقة في دقائق معدودة.
الفوائد الرائعة لماسك القهوة والنشا
- تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يساعد على تفتيح البشرة وتحفيز تجديد خلايا الجلد كما أن القهوة تعمل على تقشير البشرة بلطف، مما يساعد في إزالة الخلايا الميتة والشوائب.
- النشا معروف بخصائصه المهدئة للبشرة، كما يساعد في تفتيحها وتوحيد لونها كما يعزز من مرونة الجلد ويمنحه نعومة فائقة.
طريقة تحضير ماسك القهوة والنشا
المكونات:
- ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة (أفضل إذا كانت القهوة المطحونة ناعمة)
- ملعقة كبيرة من النشا
- ملعقة صغيرة من العسل (اختياري – لترطيب البشرة)
- ملعقة صغيرة من الماء الدافئ (لتخفيف المكونات)
طريقة التحضير والاستخدام
- في وعاء صغير، امزجي القهوة المطحونة مع النشا بشكل جيد حتى يتجانس المزيج.
- أضيفي العسل (إذا كنتِ تفضلين ترطيب بشرتك) ثم اسكبي القليل من الماء الدافئ لتحصلي على خليط متماسك يشبه المعجون إذا كنت تفضلين قوام أكثر كثافة، يمكنك إضافة المزيد من النشا.
- ضعي الماسك على بشرتك بعد تنظيفها جيدًا تأكدي من توزيعه بالتساوي على وجهك، مع التركيز على المناطق التي تحتاج إلى تفتيح مثل منطقة الجبهة والخدين.
- اتركي الماسك على بشرتك لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم ابدأي في فركه بلطف باستخدام أطراف أصابعك في حركة دائرية هذا يساعد في تقشير البشرة وتنظيف المسام.
- بعد أن يجف الماسك، اغسلي وجهكِ جيدًا بالماء الفاتر، ثم جففيه برفق باستخدام منشفة ناعمة.
- لا تنسي ترطيب بشرتك بعد استخدام الماسك باستخدام كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك