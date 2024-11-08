هل يعتبر ضيق الحوض عند الحامل من أسباب اللجوء إلى الولادة القيصرية؟

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:54 صباحاً - عندما يكون حوض الأم ضيقًا بشكل غير طبيعي، قد يمنع ذلك مرور رأس الجنين خلال قناة الولادة بشكل طبيعي. هذا يعني أن الولادة الطبيعية قد تكون صعبة أو مستحيلة، مما يشكل خطرًا على صحة الأم والجنين.

متى يتم تشخيص ضيق الحوض؟

يتم تشخيص ضيق الحوض عادة خلال فترة الحمل من خلال:

الفحص البدني: يقوم الطبيب بقياس حجم الحوض وتقييم شكله.

يقوم الطبيب بقياس حجم الحوض وتقييم شكله. الأشعة السينية للحوض: في بعض الحالات، قد يطلب الطبيب إجراء أشعة سينية لتقييم حجم الحوض بشكل أكثر دقة.

في بعض الحالات، قد يطلب الطبيب إجراء أشعة سينية لتقييم حجم الحوض بشكل أكثر دقة. الموجات فوق الصوتية: يمكن استخدام الموجات فوق الصوتية لتقييم حجم رأس الجنين وحجم الحوض.

ما هي المخاطر المحتملة للولادة الطبيعية في حالة ضيق الحوض؟

الإصابة: قد تتسبب محاولة إخراج الجنين من حوض ضيق في حدوث إصابات للأم أو للجنين.

قد تتسبب محاولة إخراج الجنين من حوض ضيق في حدوث إصابات للأم أو للجنين. بطء ضربات قلب الجنين: قد يتعرض الجنين لضغط شديد أثناء الولادة، مما يؤدي إلى بطء ضربات قلبه.

قد يتعرض الجنين لضغط شديد أثناء الولادة، مما يؤدي إلى بطء ضربات قلبه. تمزق الرحم: في حالات نادرة، قد يحدث تمزق في الرحم أثناء الولادة.

في حالات نادرة، قد يحدث تمزق في الرحم أثناء الولادة. ولادة جنين ميت: في الحالات الشديدة، قد يؤدي ضيق الحوض إلى وفاة الجنين.

لماذا يتم اللجوء إلى الولادة القيصرية في هذه الحالة؟

الولادة القيصرية هي الحل الأمثل في حالة ضيق الحوض لأنها تضمن سلامة الأم والجنين. يتم إجراء شق جراحي في البطن والرحم لإخراج الجنين، مما يتجاوز الحاجة إلى مرور الجنين عبر قناة الولادة.

هل هناك عوامل أخرى تؤثر على قرار إجراء الولادة القيصرية؟

بالإضافة إلى ضيق الحوض، هناك عوامل أخرى قد تؤثر على قرار الطبيب بإجراء الولادة القيصرية، مثل: