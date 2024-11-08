نشكركم على متابعتكم خبر أهمية المكسرات للصحة النفسية: الكنز الصغير الذي يغذي الدماغ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:54 صباحاً - تُعتبر المكسرات أكثر من مجرد وجبة خفيفة لذيذة، فهي غنية بالعناصر الغذائية التي تلعب دورًا حيويًا في دعم صحتنا النفسية. دعونا نستكشف كيف تساهم هذه الحبوب الصغيرة في تعزيز صحتنا العقلية:

1. مصدر غني بالأحماض الدهنية أوميغا 3:

تعزيز المزاج: الأوميغا 3 تساعد على تنظيم الناقلات العصبية المسؤولة عن المزاج، مثل السيروتونين والدوبامين، مما يساهم في تحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب والقلق.

الأوميغا 3 تساعد على تنظيم الناقلات العصبية المسؤولة عن المزاج، مثل السيروتونين والدوبامين، مما يساهم في تحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب والقلق. حماية الدماغ: تساهم الأوميغا 3 في حماية خلايا الدماغ من التلف، مما يعزز الوظائف الإدراكية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر.

2. مصدر للفيتامينات والمعادن الأساسية:

فيتامينات ب: تساهم فيتامينات ب المعقدة في إنتاج الطاقة وتحسين المزاج وتقليل التوتر.

تساهم فيتامينات ب المعقدة في إنتاج الطاقة وتحسين المزاج وتقليل التوتر. المغنيسيوم: يساعد المغنيسيوم على تنظيم مستويات السكر في الدم والضغط الدموي، مما يساهم في تحسين المزاج والحد من القلق.

يساعد المغنيسيوم على تنظيم مستويات السكر في الدم والضغط الدموي، مما يساهم في تحسين المزاج والحد من القلق. الزنك: يلعب الزنك دورًا هامًا في تنظيم المزاج وتحسين الذاكرة والتركيز.

3. غنية بالبروتين:

الشعور بالشبع: البروتين يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من التقلبات في مستويات السكر في الدم التي قد تؤثر على المزاج.

البروتين يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من التقلبات في مستويات السكر في الدم التي قد تؤثر على المزاج. إنتاج الناقلات العصبية: البروتين ضروري لإنتاج الناقلات العصبية التي تنظم المزاج والوظائف المعرفية.

4. مضادات الأكسدة:

حماية الدماغ: تحمي مضادات الأكسدة الموجودة في المكسرات خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يساهم في الحفاظ على صحة الدماغ ووظائفه.

5. تحسين النوم:

تنظيم الساعة البيولوجية: بعض المكسرات تحتوي على مادة الميلاتونين التي تساعد على تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين نوعية النوم، مما يؤثر إيجابًا على المزاج والتركيز.

أنواع المكسرات المفيدة للصحة النفسية:

الجوز: غني بالأوميغا 3 والفيتامينات والمعادن.

غني بالأوميغا 3 والفيتامينات والمعادن. اللوز: مصدر جيد للفيتامين E والمغنيسيوم.

مصدر جيد للفيتامين E والمغنيسيوم. البندق: غني بالفيتامين E والألياف.

غني بالفيتامين E والألياف. الكاجو: مصدر جيد للنحاس والمغنيسيوم.

مصدر جيد للنحاس والمغنيسيوم. البذور: مثل بذور الكتان وبذور القرع، غنية بالأوميغا 3 والألياف.

نصائح للاستفادة من فوائد المكسرات: