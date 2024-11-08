نشكركم على متابعتكم خبر خطوات لحماية طفلك من المحتويات السلبية في عالم الإنترنت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:54 صباحاً - عالم الإنترنت عالم واسع مليء بالمعلومات والترفيه، ولكن أيضاً بالمخاطر المحتملة، خاصة للأطفال. لحماية أطفالك من المحتويات السلبية، إليك بعض الخطوات الهامة: 1. الحوار المفتوح والمستمر: بناء الثقة: اجعل طفلك يشعر بالراحة الكافية للتحدث معك عن أي شيء يراه أو يواجهه على الإنترنت.

اجعل طفلك يشعر بالراحة الكافية للتحدث معك عن أي شيء يراه أو يواجهه على الإنترنت. شرح المخاطر: اشرح له بشكل مبسط وبسيط المخاطر المحتملة مثل المحتوى العنيف أو غير اللائق، والمتصيدون عبر الإنترنت.

اشرح له بشكل مبسط وبسيط المخاطر المحتملة مثل المحتوى العنيف أو غير اللائق، والمتصيدون عبر الإنترنت. تحديد الحدود: حدد معه قواعد واضحة لاستخدام الإنترنت، مثل الوقت المسموح به والأماكن المسموح بها لاستخدام الأجهزة. 2. استخدام أدوات الرقابة الأبوية: تفعيل المرشحات: استخدم المرشحات الموجودة في المتصفحات ومحركات البحث لحجب المواقع غير المناسبة.

استخدم المرشحات الموجودة في المتصفحات ومحركات البحث لحجب المواقع غير المناسبة. برامج الرقابة: هناك العديد من البرامج التي تساعد في مراقبة نشاط طفلك على الإنترنت وحظر الوصول إلى مواقع معينة.

هناك العديد من البرامج التي تساعد في مراقبة نشاط طفلك على الإنترنت وحظر الوصول إلى مواقع معينة. تقييد الأجهزة: يمكنك تقييد استخدام بعض الأجهزة أو التطبيقات في أوقات معينة. 3. مراقبة النشاط على الإنترنت: معرفة الأصدقاء الافتراضيين: شجع طفلك على مشاركة معلومات عن أصدقائه على الإنترنت معك.

شجع طفلك على مشاركة معلومات عن أصدقائه على الإنترنت معك. مراجعة التاريخ: راقب تاريخ تصفح طفلك بشكل دوري.

راقب تاريخ تصفح طفلك بشكل دوري. التواجد مع الطفل: حاول أن تكون موجودًا أثناء استخدام طفلك للإنترنت قدر الإمكان. 4. تعليم مهارات التفكير النقدي: التحقق من المصادر: علم طفلك كيفية التحقق من صحة المعلومات الموجودة على الإنترنت.

علم طفلك كيفية التحقق من صحة المعلومات الموجودة على الإنترنت. التعرف على الأخبار الكاذبة: ساعد طفلك على تمييز الأخبار الحقيقية عن الأخبار الكاذبة.

ساعد طفلك على تمييز الأخبار الحقيقية عن الأخبار الكاذبة. عدم مشاركة المعلومات الشخصية: اشرح له أهمية عدم مشاركة المعلومات الشخصية مثل الاسم الكامل والعنوان ورقم الهاتف مع الغرباء. 5. بناء علاقات قوية: الاهتمام بالأنشطة المشتركة: خصص وقتًا للأنشطة المشتركة مع طفلك بعيدًا عن الشاشات.

خصص وقتًا للأنشطة المشتركة مع طفلك بعيدًا عن الشاشات. توفير بيئة آمنة: امنح طفلك بيئة منزلية آمنة ومحبة، حيث يشعر بالراحة والتقدير.