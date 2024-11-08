نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - محمد رمضان يقرر تعديل عقود اللاعبين في الأهلي.. يدرس إلغاء نظام "الفئات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أسامة حسني، عن مفأجاة جديدة بشأن العقود المالية الخاصة بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال حسني، في تصريحات تليفزيونية: "إن محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي يدرس إلغاء نظام فئات العقود المالية للاعبين، كما يدرس أيضا أن الأمور المالية تبقى بناء على العطاء في الملعب".

العقود المالية الخاصة بلاعبي الأهلي

وأوضح الإعلامي قائلا: "العقود المالية الخاصة بلعيبة الفريق مش هترتبط بأسماء أو بتاريخ ماضي، ولكن بأرقام وإحصائيات اللاعب والعطاء داخل الملعب كل موسم، وده النظام الجديد اللي بيدرسه".

الأهلي يخطف فوزا ثمينا من زدن

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على زد بهدف دون رد عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة الـ11 بعد تمريرة رائعة من عمر كمال عبدالواحد.

وكان النادي الأهلي افتتح دوري NILE بالفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل زد أمام الجونة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خالد بشارة.