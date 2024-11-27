انت الأن تتابع خبر «عايشين طول عمرنا بنرميه..!!» استخدامات قشر الرمان المذهلة للشعر تطويل وتكثيف زي الهنود هتستغنى عن منتجات غالية كتير وفري فلوسك من النهارده.. اوعي ترميه تاني..!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قشر الرمان الذي غالبا ما يتم التخلص منه بعد تناول الثمرة اللذيذة، يعتبر من أروع العلاجات الطبيعية للشعر قد لا يعلم الكثيرون أن لقشر الرمان فوائد مذهلة تعزز صحة الشعر وتحسن من مظهره و إليك طريقة استخدامه التي ستجعل شعرك يلمع ويتطول بطريقة طبيعية تماما، وكأنك قد استخدمتِ خلطات باهظة الثمن.

فوائد قشر الرمان للشعر

قبل أن نتعرف على طريقة تحضير الوصفة، دعونا نتعرف على الفوائد العديدة التي يقدمها قشر الرمان لشعركِ:

قشر الرمان يحتوي على مركبات طبيعية تعزز من نمو الشعر وتمنع تساقطه. يساعد في تحفيز بصيلات الشعر وزيادة الدورة الدموية في فروة الرأس.

يحتوي قشر الرمان على العديد من مضادات الأكسدة التي تقوي الشعر وتحد من تلفه الناتج عن التعرض المستمر لعوامل البيئة.

يمكن لقشر الرمان أن يساعد في تأخير ظهور الشيب، حيث يحتوي على مواد تساهم في الحفاظ على لون الشعر الطبيع

يعمل على الحفاظ على ترطيب فروة الرأس، مما يقي من الجفاف والحكة.

طريقة تحضير واستخدام قشر الرمان للشعر

المكونات:

قشر رمان جاف (يمكنكِ تجفيفه في الشمس أو باستخدام مجفف الطعام)

ماء دافئ

زيت زيتون (اختياري)

عسل (اختياري)

طريقة التحضير: