نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - هجوم إيراني ضد إسرائيل.. وخامنئي: العالم سيرى هزيمة تل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية وانتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسًا، ازداد الحديث أكثر حول موعد الهجوم الإيراني المُنتظر ضد إسرائيل، في وقت كشفت فيه مصادر استخباراتية، قولها إن قوات الحرس الثوري الإيراني نقلت طائرات دون طيار وصواريخ باليستية إلى العراق استعدادًا للهجوم، حسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وخلال الدقائق الماضية، حذر المرشد الإيراني علي خامنئي في منشور عبر منصة "إكس"، قائلًا: "العالم سيرى اليوم الذي ستهزم فيه إسرائيل على يد المُقاومة"، بينما قال مستشار "خامنئي"، علي لاريجاني: "ينبغي لإيران وضع حد لإسرائيل واتخاذ القرار السليم بشأن الرد على هجومها".

ووجه محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، عبر منصة «إكس»، قائلًا «لن نتأثر بالتهديدات».

مصادر استخباراتية: الهجوم الإيراني قادم

وقالت مصادر استخباراتية لموقع "أكسيوس"، إن الهجوم الإيراني ضد إسرائيل من المتوقع أن يكون خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية.

ومع اقتراب موعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز وجودها بالمنطقة، إذ أظهرت مواقع تعقب الرحلات الجوية، طائرة أمريكية من طراز "إف - 16" في منطقة القيادة المركزية الأمريكية.

ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تقريرًا، قالت إن 12 طائرة في طريقها إلى المنطقة لتنضم إلى طائرات مقاتلة موجودة بالفعل هناك، لكن حتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي عن وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون» حول التحرك الأمريكي الجديد بالمنطقة.

العراق ينفي

وبعد الحديث عن نقل الحرس الثوري الإيراني طائرات دون طيار وطواريخ باليستية إلى العراق والتخطيط لشن هجوم إيراني من العراق، حذرت الولايات المتحدة طهران وبغداد من الهجوم، ونفت العراق أيضًا استخدام إيران لأراضيها في شن هجمات على إسرائيل، ووصفتها بأنها "حرب كاذبة"، حسب بيان للقائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول.

وقال مسؤول أمريكي، نقلًا عن موقع "أكسيوس"، قوله إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحدث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن الهجوم الإيراني المخطط له من العراق.