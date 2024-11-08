مانشستر يونايتد يهزم باوك بثنائية نظيفة في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد فوزًا مهمًا أمام نظيره باوك بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي 2024-2025.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وباوك في الدوري الأوروبي

تمكن أماد ديالو من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 51، بعد عرضية من برونو فيرنانديز من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ديالو من على الثاني برأسية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسدد أندريجا زيفكوفيتش لاعب باوك في الدقيقة 53، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وأطلق أماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد في الدقيقة 59، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها ببراعة الحراس دومينيك كوتارسكي.

ونجح أماد ديالو في تسجيل الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 77، بعد أن تمكن من قطع الكرة وتوغل بها إلى حدود منطقة الجزاء، ثم سدد تسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقي مانشستر يونايتد وباوك في الدوري الأوروبي

يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب اليورباليج برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات، فيما يحتل فريق باوك المركز الثاني والثلاثين برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في مباراة وخسارة ثلاثة لقاءات.