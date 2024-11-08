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أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن بعد جلسه مطوله بين محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي مع وسام أبو علي ووكيله تم الحديث خلالها عن العرض الألماني المقدم للاعب وعن رؤية النادي الأهلي في الملف.

خالد الغندور: الأهلي يغلق ملف رحيل وسام أبوعلي بعد جلسة مطولة مع وكيله

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وكيل وسام اتكلم عن فرص وسام في حالة موافقة الأهلي وإن العائد المادي هيكون كبير بجانب نسبة إعادة البيع".

وأضاف:" محمد رمضان أغلق الملف تمامًا مع اللاعب ووكيله واخبرهم بأهمية وسام مع الأهلي خاصًة إن الفريق مشارك في بطولات قوية الموسم الحالي وهناك أيضًا نصف نهائي إنتركونتينينتال وفي حالة الفوز الأهلي سيواجه ريال مدريد وستكون هناك متابعة من العالم كله للمباراة، بجانب كاس العالم للأندية في نهاية العام".

واختتم: "وكيل اللاعب استفسر عن إمكانية تعديل عقد اللاعب ومحمد رمضان وعده بعرض الأمر على الكابتن محمود الخطيب".