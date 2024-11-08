نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد باوك في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من تحقيق الفوز أمام نظيره باوك اليوناني بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس على ملعب "أولد ترافورد" في رابع جولات مرحلة المجموعات باليورباليج.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد باوك في الدوري الأوروبي

افتتح أماد ديالو أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 51، بعد عرضية من برونو فيرنانديز من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ديالو من على الثاني برأسية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 77، بعد أن تمكن من قطع الكرة وتوغل بها إلى حدود منطقة الجزاء، ثم سدد تسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.