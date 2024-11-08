نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 8- 11- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر نوفمبر الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الهلال ضد الاتفاق، في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة SSC 1HD.

الأهلي ضد الرائد، الساعة الخامسة والثلث مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والثلث بتوقيت مكة المُكرمة؛ عبر قناة SSC 1HD.

الرياض ضد النصر، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة SSC 2HD

أبرز مباريات اليوم في الدوري المصري

الزمالك ضد سموحة، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة؛ عبر قناة ON Time sports 1HD.

إنبي ضد بيراميدز، الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.