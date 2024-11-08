نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رحلة مستمرة للعطاء ورحيل مبكر”.. اليوم ذكرى ميلاد العامري فاروق نائب رئيس الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكرى ميلاد الراحل العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي رحل عن عالمنا تاركًا وراءه إرث كبير من العطاء والإخلاص للنادي، ولد الراحل في 8 نوفمبر 1967، وتوفي 26 يناير 2024 بعد صراع طويل مع المرض، ليترك خلفه فجوة كبيرة في النادي وفي قلوب جماهيره.

العامري فاروق كان أحد أبرز الشخصيات في تاريخ النادي الأهلي، ليس فقط بصفته الإدارية، ولكن أيضًا بفضل حبه الكبير وعلاقته المميزة باللاعبين والجماهير، تولى العديد من المناصب الهامة داخل النادي، وكان دائمًا في صفوف المحبين للنادي في مختلف الظروف، يعمل بصمت ويحقق الإنجازات التي جعلت النادي في مكانة متميزة.

بخلاف دوره الإداري الكبير، كان العامري فاروق أحد الأشخاص الذين أسهموا في العديد من النجاحات الرياضية للنادي الأهلي، وكان يتمتع بقدرة عالية على تخطيط وتنفيذ مشاريع النادي بطريقة استراتيجية ومهنية، كما كان له دور بارز في دعم الفرق الرياضية المختلفة، سواء على مستوى كرة القدم أو الرياضات الأخرى، وكان معروفًا بتواضعه وتفانيه في خدمة النادي الأهلي.

مسيرة من العطاء والإخلاص

في 8 نوفمبر 1970، ولد في القاهرة أحد أبرز الشخصيات الرياضية والإدارية في تاريخ النادي الأهلي، الراحل العامري فاروق، مسيرته الحافلة بالتفاني والإخلاص للنادي، بالإضافة إلى دوره البارز في مجال الرياضة والتعليم، جعلت منه شخصية محورية لا تُنسى في تاريخ الرياضة المصرية.

العامري فاروق لم يكن مجرد رياضي أو إداري، بل كان رمزًا من رموز النادي الأهلي الذي خدمه بإخلاص طوال حياته، بدأت علاقته بالنادي الأهلي منذ وقت مبكر، حيث خاض انتخابات النادي في عام 1996 وهو في سن صغيرة (تحت السن)، ولكن لم يحالفه التوفيق.

ورغم ذلك، لم يتوقف عن خدمة النادي، فانضم إلى اللجنة الثقافية بالنادي لمدة أربع سنوات، حيث قدم الكثير من الأفكار والمبادرات التي أسهمت في تعزيز الأنشطة الثقافية والاجتماعية في الأهلي.

في عام 2000، تم اختياره من قبل الراحل صالح سليم، رئيس النادي الأهلي الأسبق، ليكون ضمن قائمته الانتخابية، ليحصد عضوية مجلس إدارة النادي، ومع مرور الوقت، أصبح العامري فاروق أحد الأعضاء البارزين في المجلس، حيث خاض انتخابات النادي الأهلي في عام 2004 فوق السن ضمن قائمة حسن حمدي، وحقق نجاحًا كبيرًا بحصوله على ثاني أعلى الأصوات في تلك الانتخابات.

وفي عام 2009، قرر العامري فاروق خوض انتخابات الأهلي مستقلًا عن قائمة حسن حمدي، ضد محمود باجنيد على منصب أمين صندوق النادي، ونجح في الفوز، ولكن في عام 2014، حرمته اللائحة من الترشح بسبب بند الـ 8 سنوات الذي كان ساريًا حينها.

وفي نوفمبر 2021، وضمن قائمة محمود الخطيب، فاز العامري فاروق بمقعد نائب رئيس النادي الأهلي بأكثر من 19 ألف صوت، ليظل في موقعه حتى وفاته في يناير 2023.

وكان العامري فاروق رائد في مجالي التعليم والنشر، فقد أسس سلسلة من المدارس الخاصة، وحقق نجاحًا كبيرًا في هذا القطاع، ووفي عام 2004، حصل على وسام التعليم ودرع التعليم الخاص من وزارة التربية والتعليم المصرية تقديرًا لجهوده في تحسين جودة التعليم في مصر.

وتم اختياره كأفضل ناشر كتاب علمي وجامعي في مصر خلال عامي 2000 و2001، وهي جائزة تعكس اهتمامه الكبير بتطوير القطاع التعليمي في البلاد.

وزير الرياضة مرحلة حافلة بالتحديات

وفي أغسطس 2012، تولى العامري فاروق منصب وزير الدولة للشباب والرياضة في حكومة الدكتور هشام قنديل، ليكون أول من يشغل هذا المنصب بعد فصل وزارة الرياضة عن وزارة الشباب.

وخلال فترة عمله القصيرة في الوزارة (حتى يوليو 2013)، قدم العديد من المبادرات التي أسهمت في تحسين الوضع الرياضي في مصر، لكنه لم يكن في منصبه لفترة طويلة، حيث واجه تحديات سياسية وظروف صعبة في تلك المرحلة.

رحيل العامري فاروق

وفي 7 نوفمبر 2022، تعرض العامري فاروق لأزمة صحية مفاجئة أثناء تواجده داخل مقر النادي الأهلي، حيث فقد الوعي وتم نقله إلى مستشفى المعلمين قبل أن ينقل إلى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر، واستمرت حالته الصحية في التدهور على مدار الأشهر التالية، حيث خضع لثمانية عمليات جراحية خطيرة بسبب جلطة في المخ. ورغم الجهود الطبية الكبيرة، إلا أنه توفي في 26 يناير 2023، بعد صراع طويل مع المرض.

على الرغم من رحيله، فإن ذكرى العامري فاروق لا تزال حية في قلوب جميع محبي النادي الأهلي وفي الرياضة المصرية بشكل عام، كان رجلًا من طراز فريد، حمل في قلبه حبًا كبيرًا للنادي الأهلي وقدم له الكثير من العطاء، من خلال عمله الإداري وتفانيه في دعم الفريق بكل الوسائل.