العالم اليوم - اعتداءات أمستردام.. إسرائيل ترسل ساعر و"طائرتي إنقاذ"

انتم الان تتابعون خبر اعتداءات أمستردام.. إسرائيل ترسل ساعر و"طائرتي إنقاذ" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:21 صباحاً - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إرسال طائرتي إنقاذ فوريا إلى أمستردام بعد اعتداءات مرتبطة بمباراة في كرة القدم استهدفت إسرائيليين.

وذكر المكتب في بيان ثان أن وزارة الأمن الوطني حثت الإسرائيليين في أمستردام عقب الهجمات على البقاء في غرفهم بالفنادق التي يقيمون فيها.

وأفادت وكالة رويترز بأن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يتوجه بشكل عاجل إلى هولندا لمتابعة قضية إصابة مشجعين إسرائيليين في أمستردام

وقال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير في منشورعلى موقع إكس: "المشجعون الذين ذهبوا لمشاهدة مباراة كرة قدم، واجهوا معاداة السامية وتعرضوا للهجوم بقسوة لا يمكن تصورها لمجردأنهم يهود وإسرائيليون".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهولندي ديك شخوف، الجمعة، إن أعمال العنف التي استهدفت إسرائيليين في أمستردام غير مقبولة، مضيفا أنه يتعين محاكمة جميع الجناة، مشيرا إلى تواصله مع نظيره الإسرائيلي بشأن الواقعة، بحسب وكالة رويترز.

الشرطة المحلية في العاصمة الهولندية كشفت عن احتجاز 57 شخصا بعد المباراة، بينما حاول متظاهرون يناصرون الفلسطينيين الوصول إلى ملعب يوهان كرويف رغم أن المدينة منعتهم من الاحتجاج هناك.

وذكرت الشرطة أن المشجعين غادروا الملعب من دون وقوع حوادث، لكن تم الإبلاغ عن حدوث اشتباكات مختلفة بوسط المدينة خلال الليل.

الجيش الإسرائيلي أفاد بأنه يستعد لإرسال مهمة إنقاذ على الفور بالتنسيق مع الحكومة الهولندية بعد المباراة، التي هزم فيها أياكس أمستردام فريق مكابي تل أبيب 5-0، ويوصف أياكس أمستردام عادة بأنه ناد يهودي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "سيتم نشر المهمة، التي ستشمل فرقا طبية وأخرى للإنقاذ، باستخدام طائرة شحن".

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا تركض في الشوارع وتعرض رجل للضرب.

وطلب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من نظيره الهولندي كاسبار فيلد كامب في مكالمة هاتفية الجمعة مساعدة الحكومة للإسرائيليين على الوصول بأمان إلى المطار.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد ذكرت أن مشجعين لفريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي، تعرضوا لهجمات عنيفة في عدة مواقع بأمستردام بعد المباراة التي انتهت بفوز أياكس بخماسية نظيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشجعي مكابي تل أبيب وهم يتعرضون لاعتداءات وحوادث دهس، وصفها أحد المشجعين بالقول إنها على ما يبدو "كانت منظمة مسبقا".

وحسبما ذكرت "يديعوت أحرونوت"، فإن الاعتداءات التي قام بها أشخاص ملثمون طالت عددا من الفنادق التي كان إسرائيليون يقيمون فيها.

جدير بالذكر أن "القناة 12"الإسرائيلية قد أشارت، الجمعة، إلى إصابة 10 إسرائيليين وفقدان الاتصال باثنين آخرين في أحداث العنف التي وقعت بأمستردام.

بداية الأزمة

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن توترا تصاعد بين مشجعي "مكابي تل أبيب" ومؤدين لفلسطين بعد أن قام مشجعو الفريق الإسرائيلي بإنزال تمزيق العلم الفلسطيني من على إحدى المباني واستفزوا سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي.

فيما أظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قيام عدد كبير من المشجعين الإسرائيليين بترديد شعارات معادية للعرب وفلسطين.

وقبل انطلاق المباراة، أظهرت مقاطع مصورة أخرى استفزاز المشجعين الإسرائيليين، الجماهير الهولندية بالمدرجات، عبر رفضهم الوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية، بل وأشعلوا الألعاب النارية خلال الدقيقة وبقية الجماهير صامتة.

فيما اعتبر ناشطون هذا السلوك ردا على موقف إسبانيا المعترف بدولة فلسطين والمندد بالإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة والرافض لبيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل.