وصفة لانكشاير بالطريقة التقليدية

طبق لانكشاير هي وصفة من المطبخ الانجليزي التقليدي ، وهو يعتبر وجبة كاملة لانه بيحتوي على اللحمة والخضار مع بعض ، تابعي معانا واتعرفي على الطريقة بالخطوات والفيديو.
المكونات:
- 1 معلقة كبيرة زبدة.
- 1 معلقة كبيرة زيت نباتي.
- 500 جرام لحمة ضاني ، مكن تستخدمي لحمة الرقبة او الكتف ، متقطعة قطع صغيرة.
- 2 بصلة متقطعة شرايح رفيعة.
- 1 معلقة كبيرة مليانة دقيق.
- 2 كوباية شوربة فراخ او خضار.
- 2 ورق غار.
- ½ معلقة صغيرة ملح.
- فلفل اسود.
- 1 معلقة كبيرة من صوص ورشيسترشاير.
- 3 حبات جزر متوسطة الحجم متقطعة لقطع.
- 680 جرام بطاطس متقطعة شرايح رفيعة.
- 1 معلقة كبيرة زبدة سايحة لدهن وش الصينية.
- ¼ معلقة صغيرة زعتر مجفف.
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية مع المروحة.
2- في طاسة على النار دوبي الزبدة مع الزيت وحمري مكعبات اللحمة الضاني من كل الجوانب حوالي 3 – 4 دقايق ، طلعي اللحمة في طبق على جنب وحطي البصل في الطاسة وشوحيه لمدة 3 – 4 دقايق مع التقليب المستمر لحد ما يطرى.
3- رجعي اللحمة تاني في الطاسة مع البصل وضيفي الدقيق وقلبيه لمدة دقيقة ، بعدها ضيفي الشوربة, ورق الغار, الملح, الفلفل الاسود, وصوص ورشيسترشاير ، قلبي كل حاجة مع بعض ، وسيبي الخليط يغلي ، وغطيه بورق فويل ودخليه الفرن لمدة 30 دقيقة.
4- بعد مرور 30 دقيقة ، (في المرحلة دي ممكن تنقلي الخليط في طاجن او صينية او حابة) ، حطي فوق اللحمة قطع الجزر وشرايح البطاطس.
5- ادهني وش البطاطس بالزبدة السايحة ورشي عليها الزعتر المجفف ، غطيها بورق فويل ودخليها الفرن مرة تانية لمدة ساعة.
6- بعد مرور ساعة ، ارفعي درجة حرارة الفرن ل 200 درجة مئوية وشيلي الورق الفويل ، وسيبي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة كمان تقريبا لحد ما وش البطاطس ياخد لون بني وتبقى مقرمشة.
7- خرجيها من الفرن وسيبيها ترتاح لمدة 5 دقايق ، وقدميها مع ارز ابيض.
الطريقة بالفيديو:
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