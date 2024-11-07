وصفة لانكشاير بالطريقة التقليدية

طبق لانكشاير هي وصفة من المطبخ الانجليزي التقليدي ، وهو يعتبر وجبة كاملة لانه بيحتوي على اللحمة والخضار مع بعض ، تابعي معانا واتعرفي على الطريقة بالخطوات والفيديو.

المكونات:

- 1 معلقة كبيرة زبدة.

- 1 معلقة كبيرة زيت نباتي.

- 500 جرام لحمة ضاني ، مكن تستخدمي لحمة الرقبة او الكتف ، متقطعة قطع صغيرة.

- 2 بصلة متقطعة شرايح رفيعة.

- 1 معلقة كبيرة مليانة دقيق.

- 2 كوباية شوربة فراخ او خضار.

- 2 ورق غار.

- ½ معلقة صغيرة ملح.

- فلفل اسود.

- 1 معلقة كبيرة من صوص ورشيسترشاير.

- 3 حبات جزر متوسطة الحجم متقطعة لقطع.

- 680 جرام بطاطس متقطعة شرايح رفيعة.

- 1 معلقة كبيرة زبدة سايحة لدهن وش الصينية.

- ¼ معلقة صغيرة زعتر مجفف.

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية مع المروحة.

2- في طاسة على النار دوبي الزبدة مع الزيت وحمري مكعبات اللحمة الضاني من كل الجوانب حوالي 3 – 4 دقايق ، طلعي اللحمة في طبق على جنب وحطي البصل في الطاسة وشوحيه لمدة 3 – 4 دقايق مع التقليب المستمر لحد ما يطرى.

3- رجعي اللحمة تاني في الطاسة مع البصل وضيفي الدقيق وقلبيه لمدة دقيقة ، بعدها ضيفي الشوربة, ورق الغار, الملح, الفلفل الاسود, وصوص ورشيسترشاير ، قلبي كل حاجة مع بعض ، وسيبي الخليط يغلي ، وغطيه بورق فويل ودخليه الفرن لمدة 30 دقيقة.

وصفة لانكشاير.1

4- بعد مرور 30 دقيقة ، (في المرحلة دي ممكن تنقلي الخليط في طاجن او صينية او حابة) ، حطي فوق اللحمة قطع الجزر وشرايح البطاطس.

5- ادهني وش البطاطس بالزبدة السايحة ورشي عليها الزعتر المجفف ، غطيها بورق فويل ودخليها الفرن مرة تانية لمدة ساعة.

6- بعد مرور ساعة ، ارفعي درجة حرارة الفرن ل 200 درجة مئوية وشيلي الورق الفويل ، وسيبي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة كمان تقريبا لحد ما وش البطاطس ياخد لون بني وتبقى مقرمشة.

وصفة لانكشاير.2

7- خرجيها من الفرن وسيبيها ترتاح لمدة 5 دقايق ، وقدميها مع ارز ابيض.

وصفة لانكشاير.3

الطريقة بالفيديو: