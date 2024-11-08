انت الأن تتابع خبر تماسك في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم الجمعة ٨ نوفمبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت التعاملات اليوم في سوق العملات في السودان استقرار سعر الجنيه السوداني أمام العملات العربية والأجنبية،وتأتي هذه الفترة بعد فترة تاريخية من الزيادة على مدار عام ونصف منذ إندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل من عام ٢٠٢٣.

الوضع الحالي الإقتصادي

أصبح الوضع الإقتصادي في السودان صعب للغاية بسبب كافة الأحداث المحيطة في البلاد من نزاعات سياسية وعسكرية كبيرة أدت إلى الزيادة الكبيرة في أسعار العملات الأجنبية،وهذا بدوره انعكس بشكل كبير على الحالة العامة للسوق في البلاد وتسبب في زيادة كبيرة في أسعار السلع والمنتجات،مما تسبب في التراجع الكبير للمواطنين في الحالة العامة للشراء

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٤٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٢٥٨٠.٦٤ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣١١٦.٨٠ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٦٣٨.٢٩ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٧٢٢.٠٧ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٦٥٩.٣٤ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٦٣١٥.٧٨ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٦٣١٥.٧٨ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٧٧٤١.٣٨٩٣ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٤٨.٨٣ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية