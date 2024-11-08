نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الرائد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الرائد بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 10 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي والرائد

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والرائد مساء اليوم في تمام الساعة 5:20 بتوقيت القاهرة والساعة 6:20 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:20 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي أمام الرائد

حراسة المرمى: ادوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، ايبانيز، ريان، بالعبيد.

خط الوسط: كيسي، الجهني، رياض محرز.

خط الهجوم: فيرمينو، فيجا، فراس البريكان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.