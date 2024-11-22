كيف بدأت فكرة مسلسل "6 شهور" لـ نور النبوي؟

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان نور النبوي إن فكرة مسلسل "6 شهور"، المعروض حاليًا عبر منصة "WATCH iT"، جاءت من مؤلفي العمل عمرو أبو زيد وأحمد هشام.

وخلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الخميس عبر قناة ON، أوضح "النبوي" أنه تعرف على المؤلف أحمد هشام من خلال عمله مع فرقة "ارتجاليا"، في الوقت الذي كان يشارك فيه في ورشة تمثيل يديرها شقيق "هشام". هذا التعارف أدى إلى لقاءات متعددة بينهما على "القهوة"، حيث كان "هشام" يحلم بأن يصبح مؤلفًا، بينما كان "النبوي" يحلم بدخول مجال التمثيل الذي لم يكن قد بدأه بعد.

أضاف "النبوي" أنه أخبر أحمد هشام ذات مرة برغبته في تقديم قصة حب بين شاب وفتاة يبدآن بعلاقة كراهية تتحول تدريجيًا إلى حب.

و اقترح "هشام" حينها أن تكون القصة في إطار تنافسي بين شخصين يتنازعان على وظيفة، بحيث يتم التعرف على حياتهما من خلال هذا الصراع، واقترح أن تكون الوظيفة في شركة عقارات.

و من جانبه، أوضح المؤلف أحمد هشام أنه بالتعاون مع الكاتب عمرو أبو زيد، رأى أن شركات العقارات توفر بيئة غنية بالضغوط والتنافسية، مما يجعلها مثالية لتقديم قصة درامية مثيرة. وأشار "هشام" إلى أنه استوحى هذه الفكرة من خبرته الشخصية في العمل بمجال العقارات أثناء دراسته الجامعية.

وأكد أن رغبتهما في تقديم أول عمل درامي كان هدفها تسليط الضوء على بيئة يعرفها جيدًا، مما منح القصة واقعية ومصداقية كبيرة.