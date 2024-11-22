اليوم..عمرو الليثي يعلن الأفلام الفلسطينية الفائزة في "القاهرة السينمائي"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعلن الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس لجنة تحكيم الفيلم الفلسطيني، اليوم الجمعة ٢٢ نوفمبر الجاري، أسماء الأفلام الفائزة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

حيث تقدم إلى اللجنة ٢١ فيلما مابين نوعية الأفلام الروائية والطويلة والقصيرة، بعضها درامي، وآخر تسجيلي.. وتقدر الجائزة ب٢٥٠ ألف جنيه.

ويذكر أن اللجنة تضم في عضويتها الفنان مصطفي شعبان والكاتبة والمخرجة الفلسطينية ليالي بدر، وأن اللجنة المنوط بها مشاهدة وتقييم الأفلام الفلسطينية المشاركة، ومن المعروف أن مهرجان القاهرة السينمائي، قد بدأ فعالياته بعرض فيلما فلسطينيا بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، كما أهدى المهرجان دورته للقضية الفلسطينية وقد حرص القائمين على المهرجان على حضور الضيوف مرتدين رمز فلسطين.