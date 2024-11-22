رامي صبري لـ حبر سري: ممكن أعمل ديو مع مروان بابلو وويجز.. وأرفض دخول أبنائي الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - رامي صبري لـ حبر سري: أنا من الـ Top 5 وعمري ما هغني مهرجانات

حل النجم رامي صبري ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم في الموسم التاسع من برنامج حبر سري، على شاشة قناة القاهرة والناس، يومي الخميس والجمعة.

وأشار رامي إلى أن المخرج محمد سامي عرض عليه بطولة مسلسل إش إش مع زوجته الفنانة مي عمر، وخوض تجربة التمثيل لأول مرة معه، ولكن رامي اعتذر في نهاية المطاف.

كما علق على قرار سابق لنقابة المهن الموسيقية خاص بإيقاف مؤديين المهرجانات الشعبية، قائلًا: أنا ضد أي حد يقطع رزق أي حد، وعمري ما هغني مهرجانات؛ لأنها مش بتستهويني، ولكن ممكن أعمل ديو مع مطرب الراب مروان بابلو وويجز هؤلاء شباب ناجحين.

ورفض رامي رفضًا قطعًا دخول أبنائه مجال الفن، بالإضافة إلى أنه يعتبر نفسه من أفضل 5 مطربين، مضيفًا: أنا ضد الترتيب ومين قال إني بعد تامر حسني وحماقي؟ أنا من التوب 5.

الجدير بالذكر أن الإعلامية أسما إبراهيم تستمر في حصد نجاح برنامج حبر سري، وتكلله بتقديم موسم تاسع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً.