البيت الأبيض:لا نسعى إلى حرب مع روسيا

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رياض - احمد صلاح - قالت الولايات المتحدة الأميركية، ليل الخميس، إنها "لا تسعى إلى حرب مع روسيا"، متهمة موسكو بـ"إثارة التصعيد" في أوكرانيا بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصراع في هذا البلد اكتسب "عناصر ذات طابع عالمي"، بحسب واشنطن تايمز.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، إن "روسيا هي من يتسبب بالتصعيد" في أوكرانيا، بينما تتهم موسكو واشنطن بتصعيد النزاع عبر السماح للجيش الأوكراني بقصف عمق الأراضي الروسية.

وأضافت جان-بيار، "التصعيد الأساسي يتمثل في أن روسيا تستعين ببلد آخر"، في إشارة إلى مشاركة جنود كوريين شماليين في قتال كييف.

من جهتها، أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية سابرينا سينغ، أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى صراع إقليمي أوسع" في أوروبا. وقالت "نحن لا نسعى إلى الحرب مع روسيا"، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن ستواصل "تسليح أوكرانيا ودعمها".

وعلى ذات الصعيد، فإن تصريحات البيت الأبيض يعيد إلى الأذهان، صرح حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف يوم الخميس، بأن استخدام منظومة "أوريشنيك" الفرط صوتية، قد يجبر الغرب على البدء في التلميح إلى مفاوضات السلام.

وقال قديروف في قناته على "تلغرام": "أنا مثلي مثل عشرات الآلاف من الجنود على الخطوط الأمامية، كنت أنتظر منذ فترة طويلة مثل هذا البيان من القائد الأعلى"، مضيفا "لقد حان الوقت للرد على هجمات العدو هذه من خلال تفجير كل منشآتهم العسكرية الخلفية حتى لا يبقى منها حجر على حجر".

وتابع: "في الغرب يجلسون في جو دافئ وهادئ تماما، لذا دعهم يستشعرون على جلدهم ما هي الحرب الحقيقية. لقد حان الوقت لتوجيه ضربة قوية لأهداف في تلك الدول التي تخشى الاعتراف علنا بمشاركتها في الحرب".

وأضاف حاكم جمهورية الشيشان أيضا أن من المستحيل استخدام الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى دون مشاركة الدول المصنعة لها.

وقال: "أنا متأكد من أنه بعد هذا الرد، ستبدأ على الفور تلميحات حول بدء مفاوضات، لكنهم سيحتاجون إذذاك إلى الجلوس إلى الطاولة بمواجهة مطلب واحد أحد ألا وهو الوفاء بجميع شروط روسيا دون مناقشة أو طلب تساهل".

وتابع: "من الضروري إظهار القوة القاتلة الكاملة للأسلحة الروسية البعيدة المدى حتى ترتعد فرائص لا النازيين الأوكران فحسب بل الغرب بأكمله أيضا من الرعب والعجز عن فعل شيء ما إزاء ابتكاراتنا العسكرية المتقدمة. هل هم يريدون حربا حقيقية مع روسيا؟ حسنا لندعهم يزدردونها حتى الشبع!".