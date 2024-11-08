نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جاري الآن" بث مباشر لقاء الهلال والاتفاق "الدوري السعود 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم مواجهة قوية بين الهلال والاتفاق على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" للموسم 2024-2025. يأتي اللقاء في وقت حساس للهلال، الذي يسعى لاستعادة صدارة الترتيب بعدما تراجع مؤقتًا لصالح الاتحاد. يدخل الزعيم المباراة بعد فوزه في دوري أبطال آسيا على استقلال طهران بثلاثية نظيفة، مما يعزز من عزيمته لمواصلة تحقيق الانتصارات في الدوري.

من جهته، يسعى الاتفاق لتحقيق نتيجة إيجابية للتقدم في ترتيب الدوري حيث يحتل حاليًا المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة. يطمح الاتفاق في إظهار قدرته على المنافسة أمام أحد أبرز الفرق في الدوري السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق اليوم في الدوري السعودي 2024-2025

ستنقل المباراة على قنوات "SSC السعودية الرياضية"، وتحديدًا على قناة "SSC 1"، كما ستتوفر بعض الخيارات للمشاهدين خارج الوطن العربي عبر قنوات رياضية أجنبية مثل "Sport TV2 البرتغال" و"SSport 2 التشيك".

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق

يمكن متابعة اللقاء عبر قناة "SSC 1 HD" من خلال القمر الصناعي "عربسات" بتردد 12380، بينما تتوفر القنوات الأجنبية بتردداتها المختلفة على أقمار أخرى مثل "هيسباسات" و"ثور".

كيفية متابعة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر؟

لمتابعة البث المباشر، يمكنك استخدام تطبيق "شاهد"، حيث يتاح البث بتقنية SD مجانًا، بينما يمكن الاستمتاع بجودة عالية HD عبر الاشتراك في خدمة "Shahid VIP".

المعلقون على المباراة وموعد انطلاقها

تم تكليف المعلقين عبد الله الحربي وعبد العزيز الزيد بالتعليق على اللقاء عبر قناتي "SSC HD 1" و"SD". تنطلق صافرة البداية اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت السعودية.