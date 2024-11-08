العالم اليوم - إلياس بو صعب: هناك حديث عن وقف إطلاق نار خلال أيام

انتم الان تتابعون خبر إلياس بو صعب: هناك حديث عن وقف إطلاق نار خلال أيام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:27 مساءً - قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، إن كل الأطراف مقتنعة بضرورة وقف إطلاق نار خلال فترة قد تكون أسابيع قليلة.

وأضاف أبو صعب لـ"دوت الخليج" أن "اللبناني سيعود إلى قراه ويعمرها، والإسرائيلي يعتقد أنه بعمليته وما يفعله يوجد منطقة عازلة، لكن الصواريخ مستمرة ولن تتوقف وقد تنطلق من الليطاني والبقاع".

ولفت إلى أن "هناك كلام من المبعوث الأميركي آموس هوكستين عن إمكانية أن يحدث وقف إطلاق نار خلال أسبوع إلى 10 أيام".

وتابع: "الإسرائيلي مضطر أن يتجه إلى خيار دبلوماسي وتسوية والآن أعتقد أن الأجواء أصبحت مهيئة أكثر للتوصل إلى اتفاق".

وقال بو صعب: "ما يفعله الإسرائيلي حاليا تدمير كامل للقرى اللبنانية ولم يعد يستهدف واقع عسكرية أو مقاتلين حزب الله"، مضيفا أن "العملية الإسرائيلية لم يكن الهدف منها اجتياح بري واسع للبنان، يبدو أن بنك الأهداف الإسرائيلية انتهى والآن الإسرائيلي يستهدف المدنيين واليونفيل والجيش اللبناني".

ولفت إلى أنه "من الواضح أن الرئيس دونالد ترامب يريد إنهاء الحرب والإسرائيلي يعلم أن ترامب إذا صرح بذلك فهذا يعني أنه سيضغط لإنهاء الحرب".

وأكمل: "رئيس مجلس النواب نبيه بري يتولى التفاوض ولم يعد يسمع حتى يرى تنفيذ، لأنه كان هناك وعود كثيرة لوقف إطلاق نار وظل الإسرائيلي مستمرا في الحرب، المطلب اللبناني لم يتغير، ويتمثل في طلب نبيه بري بتطبيق قرار 1701 بشكل كامل".