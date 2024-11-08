نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان هام من بريد الجزائر.. تحديث تطبيق بريدي موب 2024 لتجنب مشكلات الشهادة الأمنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت مؤسسة "بريد الجزائر" بيانًا هامًا مساء الأربعاء، دعت فيه مستخدمي تطبيق "بريدي موب" إلى ضرورة تحديث التطبيق عبر متجري "غوغل بلاي" و"آبل ستور" لأهمية مواكبة التحديثات الأمنية التي يوفرها. يأتي هذا التحديث لتجنب استقبال أي إشعارات متعلقة بصحة الشهادة الأمنية ولضمان أن يتمكن المستخدمون من التعامل بأعلى مستويات الأمان على التطبيق.

أهمية تطبيق بريدي موب وميزاته

يوفر تطبيق "بريدي موب" مجموعة من المزايا التي تسهم في تحسين تجربة المستخدمين، لا سيما مع البطاقة الذهبية، حيث تشمل ميزات التطبيق ما يلي:

تسهيل السحب والإيداع : يمكن للمستخدمين تنفيذ عملياتهم المالية بسهولة وسرعة دون الحاجة للانتظار في الطوابير.

: يمكن للمستخدمين تنفيذ عملياتهم المالية بسهولة وسرعة دون الحاجة للانتظار في الطوابير. دفع الفواتير إلكترونيًا : يتيح التطبيق إمكانية دفع فواتير الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات مباشرةً عبر الإنترنت.

: يتيح التطبيق إمكانية دفع فواتير الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات مباشرةً عبر الإنترنت. الأمان والخصوصية : يوفر التطبيق مستوى عالٍ من الأمان لحماية الحسابات المالية وتقليل مخاطر الاحتيال والنصب.

: يوفر التطبيق مستوى عالٍ من الأمان لحماية الحسابات المالية وتقليل مخاطر الاحتيال والنصب. الاستفادة من الخصومات: يتيح الدفع باستخدام البطاقة الذهبية الاستفادة من عروض وخصومات مخصصة لدى المتاجر الشريكة.

إجراءات ضرورية في حالة اختراق حساب بريدي موب

لتفادي أي خسائر قد تنجم عن اختراق الحساب، قدمت مؤسسة "بريد الجزائر" دليلًا بالإجراءات التي يجب اتباعها في حال تعرض حساب "بريدي موب" للاختراق:

تجميد الحساب فورًا: على المستخدم التوجه إلى أقرب مكتب بريدي لتجميد الحساب بشكل فوري، ومنع أي عمليات غير مرخصة عليه. تجميد البطاقة الذهبية: يمكن للمستخدم التواصل مع خدمة العملاء في "بريد الجزائر" لتجميد البطاقة ومنع استخدامها. طلب إصدار بطاقة جديدة: بعد التجميد، يمكن للمستخدم تقديم طلب رسمي للحصول على بطاقة بديلة مع رقم سري جديد، وذلك لتعزيز الأمان وضمان استعادة التحكم بالحساب.

التزام بريد الجزائر بمعايير الأمان

أكدت "بريد الجزائر" أن تطبيق "بريدي موب" يخضع لأعلى معايير الأمان والجودة، ويهدف التحديث الجديد إلى تعزيز هذه المعايير وتقديم تجربة مصرفية موثوقة وآمنة لجميع المستخدمين.