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أحمد جودة - القاهرة -



أكد إسلام فتحي، نجم الزمالك السابق، أن منظومة التحكيم تحتاج تطوير لتصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة.

إسلام فتحي: الزمالك قادر على تحقيق الفوز أمام سموحة

وقال فتحي في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك هدفه في أي بطولة المركز الأول والحصول عليها وهذا الأمر يشكل ضغط على اللاعبين والجهاز الفني ولكن جوزيه جوميز مدير فني قدير ويعرف كيف يحصل على الألقاب".

وأضاف: "سموحة فريق جيد والمباراة ستكون صعبة ولكن نادي الزمالك يمتلك لاعبين مميزين قادرين على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وأوضح: "المكسب على سموحة سيمنح الفريق المزيد من الثقة خلال الفترة المقبلة وخاصة قبل فترة التوقف الدولي".