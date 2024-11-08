الرياضة

إسلام فتحي: الزمالك قادر على تحقيق الفوز أمام سموحة

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد إسلام فتحي، نجم الزمالك السابق، أن منظومة التحكيم تحتاج تطوير لتصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة.

إسلام فتحي: الزمالك قادر على تحقيق الفوز أمام سموحة

وقال فتحي في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك هدفه في أي بطولة المركز الأول والحصول عليها وهذا الأمر يشكل ضغط على اللاعبين والجهاز الفني ولكن جوزيه جوميز مدير فني قدير ويعرف كيف يحصل على الألقاب".

وأضاف: "سموحة فريق جيد والمباراة ستكون صعبة ولكن نادي الزمالك يمتلك لاعبين مميزين قادرين على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وأوضح: "المكسب على سموحة سيمنح الفريق المزيد من الثقة خلال الفترة المقبلة وخاصة قبل فترة التوقف الدولي".

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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