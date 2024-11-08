العالم اليوم - إسرائيل.. فوضى في الكنيست احتجاجا على تنصيب كاتس

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل.. فوضى في الكنيست احتجاجا على تنصيب كاتس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:25 صباحاً - تبادل أعضاء المعارضة الإسرائيلية وحكومة الائتلاف اليميني الحاكم السباب، الخميس، خلال مراسم أداء يسرائيل كاتس اليمين الدستورية في منصب وزير الدفاع خلفا ليوآف غالانت المقال، بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي نهاية المطاف، غادر أعضاء المعارضة قاعة الكنيست أو البرلمان احتجاجا على إقالة غالانت، التي قوبلت بانتقادات واحتجاجات شديدة في إسرائيل.

وقد تم تأكيد تعيين كاتس، وزير الخارجية السابق، في منصبه بأصوات من الائتلاف.

وبرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة غالانت، الثلاثاء، متذرعا بانهيار الثقة.

وكان غالانت قد دعا مرارا وتكرارا إلى حل دبلوماسي لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين لدى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

كما دعا إلى تجنيد الرجال المتدينين المتشددين في الخدمة العسكرية.

وقد أغضب هذا الموقف شركاء نتنياهو المتدينين المتشددين واليمينيين المتطرفين في الائتلاف الحكومي، الذين يعتمد عليهم.

وبعد إقالة غالانت، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في إسرائيل احتجاجا على الحكومة.