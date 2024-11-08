هل استحق زد ركلة جزاء؟.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق، أن فريق زد استحق الحصول على ركلة جزاء في مباراته أمام النادي الأهلي والتي خسرها بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر.





واعترض مسؤولو نادي زد على حكم مباراة الأهلي، بسبب وجود عركلة لصالح رشيد أحمد في منطقة الجزاء، رغبة في الحصول على ركلة جزاء.



تصريحات أسامة عرابي نجم الأهلي السابق



وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق عبر تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن اداء فريق الأهلي كان متوسطًا أمام زد ولكن الأهم تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

واختتم عرابي: خالد عبد الفتاح إضافة قوية لدفاع الأهلي ومكسب للفريق بعد المشاركة في هذا المركز الجديد عليه.