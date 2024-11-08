نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنس بوخش: *عمري ماشفت أبويا وأمي بيتخانقوا قدامي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، عن انفصال والديه، مؤكدًا أنه لم يتوقع يومًا أن يحدث الانفصال بينهما، وذلك خلال إستضافته في برنامج “معكم” التي تقدمة الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة ON.

وتابع أنس بوخش، أنه كان دائمًا يتباهى بأن والديه لم يختلفا يومًا أمامه، موضحًا أن هذا الأمر كان سلبيًا لأن الاختلاف يعد ظاهرة صحية، مشيرًا إلى أنه لم يرَ والده يحاول مراضاة والدته بعد أي اختلاف، مما جعله يتساءل كيف سيتعلم من هذه التجربة في حياته الخاصة؟.

وأكد أنس أن أي علاقة صحية لا بد أن يعرف الزوجان كيفية إدارة خلافاتهما، مؤكدًا أنه تفاجأ عندما طلبت والدته الانفصال، لأنه لم يكن يرى سببًا واضحًا لذلك، مشيرًا إلى أنه لم يرَ والديه يومًا كفريق واحد يضحكان ويتحدثان مع بعضهما البعض.