العالم اليوم - "أولاف أحمق".. تصريح صادم من إيلون ماسك للمستشار الألماني

انتم الان تتابعون خبر "أولاف أحمق".. تصريح صادم من إيلون ماسك للمستشار الألماني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:21 صباحاً - أدلى الملياردير الأميركي الشهير إيلون ماسك بتعليق مهين بشأن المستشار الألماني أولاف شولتس في ضوء الأزمة الحكومية التي تشهدها ألمانيا.

وكتب ماسك باللغة الألمانية على منصته للتواصل الاجتماعي"إكس": "أولاف أحمق"، وذلك ردا على منشور كُتبَ فيه أن "الحكومة الاشتراكية" في ألمانيا انهارت.

وأكد ماسك لاحقا أنه كان يقصد المستشار أولاف شولتس، لكنه لم يوضح سبب اعتقاده بأن شولتس أحمق.

تجدر الإشارة إلى أن ماسك - أغنى شخص في العالم - يتفق بشدة مع المواقف السياسية لليمين الأميركي، ودعم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في الأشهر الأخيرة. وبعودة ترامب إلى البيت الأبيض، من المرجح أن يكون لماسك تأثير أكبر على الحكومة الأميركية.

ووعد ترامب بأن يعهد لماسك بخفض الإنفاق الحكومي. وفي الوقت نفسه يمكن لشركتين يقودهما ماسك - شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا وشركة الفضاء سبيس إكس - الاستفادة من الإنفاق الحكومي الأميركي في المستقبل.

وتعد شركة تسلا مستثمرا رئيسيا في ألمانيا عبر مصنعها للسيارات في جرونهايده بالقرب من برلين.