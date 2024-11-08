مصطفى قمر: أعشق الموسيقي وأحرص علي تقديم أغاني تعيش في ذاكرة المستمع

القاهرة - محمد ابراهيم - في أولي حلقات البرنامج الجديد " سهرة خاصة" مع عمرو الليثي علي شاشة قناة، وحل الميجا ستار مصطفي قمر.. ضيفًا في أولي حلقات البرنامج.

وقال الإعلامي د. عمرو الليثي في بداية السهرة الفنية ان هذه حلقة خاصة بحضور نجم الغناء واهم نجوم جيله ومازال يشدو باجمل الاغاني النجم مصطفي قمر.

مصطفي قمر يشدو بأغنية " هنحب أيامنا "

وقال مصطفي قمر ان الإعلامي د. عمرو الليثي عن صديق العمر ووجه الشكر إلى الشركة المتحدة وقناة الحياة، وقدم قمر في بداية السهرة أغنية " بنحب أيامنا "وهي من اجمل الأغاني والتي نالت استحسان المشاهدين.

وأضاف انني أعشق الموسيقي وسعادتي بوجود علي خشبة المسرح، وعقب الإعلامي عمرو الليثي انني تعرفت عليك في الإسكندرية في الثمانينات وكنت تعزف علي الجيتار.

وتابع قمر ان حب الناس والأعمال الجيدة والأغاني التي تعيش هي ما اهتم به، واختيارات الفنان هي السبب في بقاءه واستمراره ، والموسيقي بالنسبة لي هوايه وعشق بجانب احترافي، وقام قمر بالعزف علي الجيتار في اول اغنية لحنها من ايام الجامعة وكانت كلمات سامح العجمي ولحنها مصطفي قمر وهي اغنية " كان ليا يوم حبيب " وقدم علي إدريس في فيلم سينمائي من فيلم حريم كريم