معلومات هامة حول جدري الماء.. تعرف عليها

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - ما هو جدري الماء؟

جدري الماء هو مرض فيروسي شديد العدوى، يسببه فيروس الحماق النطاقي. يصيب الأطفال غالباً، ولكن البالغين يمكنهم الإصابة به أيضاً. يتميز هذا المرض بظهور طفح جلدي مصحوب بحكة شديدة وحمى.

أعراض جدري الماء

تظهر أعراض جدري الماء بعد حوالي 10 إلى 21 يوماً من التعرض للفيروس، وتشمل:

الحمى

الصداع

الإرهاق والشعور العام بالضعف

فقدان الشهية

الطفح الجلدي المميز، الذي يبدأ كبقع أو بثور صغيرة، ويتحول لاحقاً إلى بثور مملوءة بالسوائل

طرق انتشار الفيروس

ينتشر فيروس جدري الماء عادةً عن طريق التواصل المباشر مع الشخص المصاب أو من خلال الجهاز التنفسي، مثل السعال أو العطس. يمكن أيضاً أن ينتقل عن طريق لمس الأسطح الملوثة بالفيروس.

تشخيص جدري الماء

يعتمد الطبيب في العادة على الأعراض المميزة للمرض عند تشخيصه. في بعض الحالات، قد يحتاج إلى إجراء اختبار دم أو أخذ عينات من الجلد لتأكيد التشخيص.

علاج جدري الماء

عادةً ما يكون العلاج للسيطرة على الأعراض وتخفيفها. تشمل النصائح العامة للعناية بمريض جدري الماء ما يلي:

الراحة التامة وشرب كميات كبيرة من السوائل

استخدام المراهم أو الأدوية الموضعية لتخفيف الحكة

تجنب الخدش لتقليل خطر العدوى البكتيرية الثانوية

يمكن استخدام الأدوية المسكنة للآلام والخافضة للحرارة بناءً على استشارة الطبيب

منع الإصابة بجدري الماء

يعتبر التطعيم الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من جدري الماء. يوفر اللقاح حماية عالية ضد الفيروس ويمنع حدوث مضاعفات خطيرة. يتم إعطاء اللقاح عادة للأطفال في سن مبكرة، ويُنصح الأشخاص غير المحصنين والذين لم يصابوا بالمرض سابقاً بالتطعيم.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو الحوامل تجنب التواصل المباشر مع المصابين بجدري الماء بسبب خطر تطور مضاعفات خطيرة.

باختصار، جدري الماء مرض فيروسي شائع ويمكن الحد من انتشاره والسيطرة عليه من خلال التطعيم والرعاية الصحية المناسبة. الطلاب والأطفال في المدارس معرضون بشكل خاص للانتقال، لذا يجب الاهتمام الجيد بالتدابير الوقائية.