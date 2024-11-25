ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس جونيور

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الاثنين، إصابة نجمه البرازيلي، فينيسيوس جونيور، وذلك أثناء مباراة ريال سوسيداد، أمس الأحد.

وشارك فينيسيوس جونيور في اللقاء الذي انتهى بانتصار الميرنجي، بنتيجة 3-0، بشكل كامل..

وقال ريال مدريد في بيانه: “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا فينيسيوس جونيور من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى”.

ووفقاً لتقارير صحفية، فإن النجم البرازيلي سيغيب لمدة قد تصل لأكثر من أسبوعين، مما يعني عدم تواجده في المباريات المقبلة للفريق.

ومن المحتمل، أن تكون عودة فينيسيوس جونيور للملاعب يوم 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في نهائي كأس القارات للأندية.