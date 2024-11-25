لفقدان الوزن في الصيف .. 4 بذور أضفها لنظامك الغذائي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يمكنك فقدان الوزن في فصل الصيف بسهولة وبطريقة طبيعية عن طريق إضافة بعض البذور إلى نظامك الغذائي اليومي، حيث ثبت أن العديد منها يساعد في التخسيس.

بذور الشيا

تلعب بذور الشيا دورًا مهمًا في إنقاص الوزن بفضل محتواها العالي من الألياف الغذائية التي تعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية على مدار اليوم.

بذور البطيخ

تُعد بذور البطيخ غنية بالبروتين، مما يساعد على إبقاء المعدة ممتلئة لفترة أطول، ويقلل من فقدان العضلات أثناء عملية فقدان الوزن.

بذور الكتان

تُعتبر بذور الكتان مصدرًا غنيًا بالألياف القابلة للذوبان في الماء، التي تساهم في تقليل الشهية عن طريق إبطاء عملية الهضم. كما تساعد على تحسين معدل الأيض، مما يعزز من قدرة الجسم على حرق الدهون المتراكمة.

بذور اليقطين

تُساعد بذور قرع العسل في تقليل الشعور بالجوع بفضل محتواها العالي من الألياف الغذائية والبروتين. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على معدن الماغنيسيوم الذي يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

إضافة هذه البذور إلى نظامك الغذائي الصيفي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على عملية فقدان الوزن، ويعزز صحتك بشكل عام.